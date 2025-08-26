Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler: Boykot çağrısına yanıt verdiler

Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler: Boykot çağrısına yanıt verdiler
Yayınlanma:
Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan savaş geriliminde Türkiye, Pakistan'a desteğini açıklamıştı. Destek açıklamasının ardından yapılan boykot çağrısına karşılık veren Hindistan vatandaşları Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler. Hindistan'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı geçtiğimiz yıla göre yüzde 43'ün üzerinde düşüş gösterdi.

Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan'ı bombalamasının ardından iki ülke arasında savaş çanları çalmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmesinin ardından Türkiye bir yandan Pakistan ile dayanışmasını açıklarken bir yandan da gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ve diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etmişti.

Hindistan açıklamaların ardından Türkiye'ye karşı açıklamalar yaparken seyahat boykotu çağrısında bulunmuştu.

TÜRKİYE'YE GELMEKTEN VAZGEÇTİLER

Hindistan'ın boykot çağrısı turizm sektörüne yansıdı. Türkiye’yi boykot eden Hintliler transit uçuşlar dahil olmak üzere Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler.

Resmî verilere göre, 2025 Temmuz ayında Türkiye’ye gelen Hintli turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 43,74 oranında geriledi. 2023’te 24 bin 704 Hintli (transit yolcular dahil) Türkiye’yi ziyaret etmiş, 2024’te bu sayı 28 bin 875’e çıkmıştı. Ancak 2025 Temmuz’unda ziyaretçi sayısı 16 bin 244’e düştü.

BOYKOT ÇAĞRISINA YANIT VERDİLER

Boykotta, Hindistan kamuoyunda Türkiye karşıtı sosyal medya kampanyalarının yanı sıra Türk Hava Yolları’na yönelik boykot çağrılarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Hintlilerin tepkisi yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan da benzer şekilde boykot edildi. 2024 Haziran ayında 28 bin 315 Hintli Azerbaycan’ı ziyaret ederken, 2025 Haziran’ında bu rakam 9 bin 934’e kadar geriledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

