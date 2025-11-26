Türkiye'nin yüzde 45'inin geliri değişecek: Herkes bu kararı bekliyor

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen bir eğitim seminerinde konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, ekonomik dar boğazın etkilediği vatandaşların oranını ortaya koydu.

Milyonlarca vatandaşın hanesine geçindirmeye çalışacağı maaşı belirleyecek tespit komisyonuna katılmama kararı aldıklarını hatırlatan Atalay, 10 yıllık periyotta genel ücret olma yoluna giren asgari ücretin geldiği acı tabloyu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 45'İNİN GELİRİ DEĞİŞECEK

Ergün Atalay şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım.

22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun.

Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

HERKES BU KARARI BEKLİYOR

Asgari ücrete yapılacak zam için tarih yaklaşırken masadaki senaryolar da netleşmeye başladı. Açlık ve yoksulluk sınırındaki milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret maratonu, Aralık ayının başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun.ilk toplantısı ile başlayacak.

Komisyonun çalışmaları da yakından izleniyor. Gözler iktidar kanadından gelecek açıklamalara çevrilirken, kulislerde konuşulan zam oranları ve olası senaryolar netleşmeye başladı.

Komisyon toplantıları öncesinde piyasalarda en çok dillendirilen senaryo, yüzde 30'luk bir artış yönünde. Refah payının da hesaba katılmasıyla birlikte, yeni asgari ücretin 30 bin TL bandını zorlayabileceği değerlendiriliyor.

2026 asgari ücreti için hesaplanan diğer ihtimaller ise şöyle sıralanıyor:

YÜZDE 20 ZAM OLURSA

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

YÜZDE 23 ZAM OLURSA

Net: 27.188 TL

Brüt: 31.986 TL

YÜZDE 25 ZAM OLURSA

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

YÜZDE 28,5 ZAM OLURSA (OVP TAHMİNİ

Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında:

Net: 28.404 TL

Brüt: 33.417 TL

YÜZDE 30 ZAM OLURSA

Net: 28.735 TL

Brüt: 33.807 TL

YÜZDE 35 ZAM OLURSA

Net: 29.841 TL

Brüt: 35.107 TL

YÜZDE 40 ZAM OLURSA

Net: 30.946 TL

Brüt: 36.407 TL