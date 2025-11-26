Asgari ücret için en net senaryolar belli oldu!

Açlık ve yoksulluk sınırındaki milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret maratonu için geri sayım başladı.

Takvim hızla işlerken 2026 yılında geçerli olacak yeni taban ücretin belirlenmesi adına, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor.

Bu tahmin tutarsa 2026 asgari ücretliler için felaket olacak

Komisyonun yapısını adil bulmayarak masada yer almayacağını açıklayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ ile ilgili düğüm ise henüz çözülmüş değil. Komisyonun çalışmaları da yakından izleniyor. Gözler iktidar kanadından gelecek açıklamalara çevrilirken, kulislerde konuşulan zam oranları ve olası senaryolar netleşmeye başladı.

Asgari ücreti nokta atışı bilmişti: Bankacılık devi oran verdi!

Ocak ayı itibarıyla asgari ücretlilerin cebine girecek en düşük maaşın netleşeceği süreç, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek pazarlıklarla şekillenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı başında duyuracağı yıl sonu enflasyon verileri, zam oranına ilişkin beklentileri daha da somutlaştıracak.

EN GÜÇLÜ TAHMİN YÜZDE 30

Komisyon toplantıları öncesinde piyasalarda en çok dillendirilen senaryo, yüzde 30'luk bir artış yönünde. Refah payının da hesaba katılmasıyla birlikte, yeni asgari ücretin 30 bin TL bandını zorlayabileceği değerlendiriliyor.

MEVCUT DURUM VE GEÇEN YILIN TABLOSU

Aralık ayı boyunca devam edecek müzakerelerin ardından, yılın son günlerinde nihai rakam kamuoyuyla paylaşılacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 2025 yılı için geçerli olan aylık brüt asgari ücret 26.005,50 TL, net ücret ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor.

İŞTE MASADAKİ OLASI ZAM SENARYOLARI

Milyonlarca çalışanın bütçesini doğrudan etkileyecek olan 2026 asgari ücreti için hesaplanan ihtimaller şöyle sıralanıyor:

YÜZDE 20 ZAM OLURSA

Net: 26.584 TL

Brüt: 31.206 TL

YÜZDE 23 ZAM OLURSA

Net: 27.188 TL

Brüt: 31.986 TL

YÜZDE 25 ZAM OLURSA

Net: 27.630 TL

Brüt: 32.506 TL

YÜZDE 28,5 ZAM OLURSA (OVP TAHMİNİ

Asgari ücret oranı yasadışı bahisçilerin oyuncağı oldu!

Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini baz alındığında:

Net: 28.404 TL

Brüt: 33.417 TL

YÜZDE 30 ZAM OLURSA

Net: 28.735 TL

Brüt: 33.807 TL

YÜZDE 35 ZAM OLURSA

Net: 29.841 TL

Brüt: 35.107 TL

YÜZDE 40 ZAM OLURSA

Net: 30.946 TL

Brüt: 36.407 TL