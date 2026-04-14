3 yılın ardından liste değişti! Türkiye'nin en zengini artık Murat Ülker değil

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, milyarderler listesini güncelledi. 2023 yılından bu yana "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanını taşıyan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, tahtını devretti. Yeni verilere göre listenin bir numarasında artık Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı oturuyor.

5,3 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Yapılan son güncellemeye göre Şaban Cemil Kazancı, 5,3 milyar dolarlık kişisel servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

Uzun süredir birinciliği elinde tutan Murat Ülker ise 5,2 milyar dolarlık varlığıyla ikinci sıraya geriledi. İki isim arasındaki farkın, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan miras paylaşımlarıyla daha da açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında yaşamını yitiren Kazancı Holding Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın 2,3 milyar dolar değerindeki şirket hisselerinin yasal süreç sonunda mirasçılara pay edileceği biliniyor.

Bu paylaşım sonrası, halihazırda birinci olan Şaban Cemil Kazancı’nın varlıklarını katlayarak yerini sağlamlaştıracağı öngörülüyor.

HAMDİ ULUKAYA 'DÜNYA' LİGİNDE KOŞUYOR

Sermayesinin tamamı yurt dışında bulunan iş insanları arasında ise Hamdi Ulukaya rakipsizliğini koruyor. ABD merkezli yoğurt devi Chobani’nin sahibi Ulukaya, 13,9 milyar dolarlık devasa servetiyle dünyanın en zengin 206. ismi konumunda.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Spor Kulübü ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Türkiye gündemine oturan Ulukaya’nın, Chobani markasını Türkiye pazarına sokup sokmayacağı ise halen gizemini koruyor.