Eski bakan ve Merkez Bankası başkanı ünlü şirketin başına geçti

Eski bakan ve Merkez Bankası başkanı ünlü şirketin başına geçti
Yayınlanma:
Bir dönem Merkez Bankası'nı ve ekonomiyi yöneten Naci Ağbal Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan AKSA Enerji'nin yeni CEO'su oldu.

Türkiye’nin ekonomi yönetiminde en üst kademelerde görev yapmış olan eski Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yeni adresi belli oldu. 2022 yılından bu yana Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ağbal, şirketin tepe yöneticisi (CEO) olarak atandı.

KRİTİK GÖREVLERDEN İCRA KURULU BAŞKANLIĞINA

naci-agbal-2.jpg
Naci Ağbal Kasım 2020 - Mart 2021 arasında TCMB Başkanı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi devletin "kasasını" ve "planlamasını" yöneten görevlerde bulunan Ağbal, artık Aksa Enerji’nin icraatlarından sorumlu olacak.

Türkiye'nin ünlü milyarderi hayatını kaybetti: Dev holdingin çalışanları yastaTürkiye'nin ünlü milyarderi hayatını kaybetti: Dev holdingin çalışanları yasta

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ağbal, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevlerini de eş zamanlı olarak üstlenecek.

ŞİRKETİN 2030 VİZYONU VE YENİDEN YAPILANMA

Aksa Enerji, üst yönetimdeki bu değişikliği "kurumsal yönetişim yapısını güçlendirme" hamlesi olarak tanımladı. Şirketin 2026 sonu itibarıyla 11 farklı ülkede 22 santral ve 4 bin 200 megavatı aşan bir kurulu güce ulaşma hedefi bulunuyor.

Kazancı'da ne oluyor? Kendini binaya kiltledi, video çekip Erdoğan'dan yardım istedi!Kazancı'da ne oluyor? Kendini binaya kiltledi, video çekip Erdoğan'dan yardım istedi!

Yapılan yeni düzenlemeyle Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, operasyonel süreçlerin yönetimi tamamen Naci Ağbal’a emanet edildi.

KÜRESEL OPERASYONLAR NACİ AĞBAL’A EMANET

naci-agbal-3.jpg
24 Kasım 2015 - 10 Temmuz 2018 arasında Maliye Bakanı olarak koltuktaydı.

Şirket kanadından gelen bilgilere göre, Ağbal’ın liderliğinde devam eden yatırımların bir an önce devreye alınması ve küresel ölçekteki operasyonların büyütülmesi hedefleniyor.

2030 stratejik hedefleri doğrultusunda yapılan bu görevlendirme, şirketin uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırma çabasının bir parçası olarak sunuluyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Ekonomi
Özel okul fiyatları aldı başını gitti: MEB'in sınırlaması milyonluk fiyatları durduramadı
Özel okul fiyatları aldı başını gitti: MEB'in sınırlaması milyonluk fiyatları durduramadı
Döviz borcu olanlar dikkat! Oranlar belli oldu
Döviz borcu olanlar dikkat! Oranlar belli oldu