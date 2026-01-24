Türkiye’nin ekonomi yönetiminde en üst kademelerde görev yapmış olan eski Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yeni adresi belli oldu. 2022 yılından bu yana Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ağbal, şirketin tepe yöneticisi (CEO) olarak atandı.

KRİTİK GÖREVLERDEN İCRA KURULU BAŞKANLIĞINA

Naci Ağbal Kasım 2020 - Mart 2021 arasında TCMB Başkanı olarak görev yaptı.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi devletin "kasasını" ve "planlamasını" yöneten görevlerde bulunan Ağbal, artık Aksa Enerji’nin icraatlarından sorumlu olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Ağbal, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevlerini de eş zamanlı olarak üstlenecek.

ŞİRKETİN 2030 VİZYONU VE YENİDEN YAPILANMA

Aksa Enerji, üst yönetimdeki bu değişikliği "kurumsal yönetişim yapısını güçlendirme" hamlesi olarak tanımladı. Şirketin 2026 sonu itibarıyla 11 farklı ülkede 22 santral ve 4 bin 200 megavatı aşan bir kurulu güce ulaşma hedefi bulunuyor.

Yapılan yeni düzenlemeyle Cemil Kazancı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürürken, operasyonel süreçlerin yönetimi tamamen Naci Ağbal’a emanet edildi.

KÜRESEL OPERASYONLAR NACİ AĞBAL’A EMANET

24 Kasım 2015 - 10 Temmuz 2018 arasında Maliye Bakanı olarak koltuktaydı.

Şirket kanadından gelen bilgilere göre, Ağbal’ın liderliğinde devam eden yatırımların bir an önce devreye alınması ve küresel ölçekteki operasyonların büyütülmesi hedefleniyor.

2030 stratejik hedefleri doğrultusunda yapılan bu görevlendirme, şirketin uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırma çabasının bir parçası olarak sunuluyor.