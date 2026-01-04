Türkiye'nin jeneratörden doğalgaz dağıtımına, elektrik üretiminden turizme kadar birçok alanda faaliyet gösteren en büyük gruplarından Kazancı Holding’in kurucu başkanı Ali Metin Kazancı vefat etti. 1950'li yıllardan bu yana iş hayatının içinde olan Kazancı, Türkiye'nin sanayileşme ve enerji özelleştirmeleri sürecinin en kilit isimlerinden biriydi.

RİZE'DEN DÜNYAYA

Ali Metin Kazancı'nın hayatı, Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün de bir özeti gibiydi:

1935: Rize'de doğdu.

1950'ler: Parafin ve yağ satışı ile ticaret hayatına adım attı.

1968: Watt Elektrik Motor Fabrikası'nı kurarak sanayiciliğe başladı.

1980'ler: Aksa markası ile jeneratör üretimine girerek enerji sektöründe büyümenin temellerini attı.

Bugün Kazancı Holding; Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz ve Aksa Jeneratör ile Türkiye’nin 81 ilinde ve yurt dışında birçok ülkede faaliyet gösteren bir dev haline geldi.

FORBES LİSTESİNDE BİR HAYIRSEVER

Forbes listesinde yer alan Kazancı, sadece 2 milyar doları aşan servetiyle değil, özellikle memleketi Rize ve Malatya’da yaptırdığı okullarla tanınıyordu. Eğitim projelerine verdiği destek ve okullara sağladığı teknolojik altyapı, onun "hayırsever iş insanı" kimliğini pekiştirmişti.

CENAZE PROGRAMI

Ali Metin Kazancı'nın naaşı, bugün (4 Ocak 2026) ikindi namazını müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nden kaldırılacak. Törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.