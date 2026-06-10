Türkiye'nin 37 yıllık otomotiv devi battı!

Türkiye imalat sektörünün en eski oyuncularından biri daha sert ekonomik iklimin şartlarına dayanamayarak havlu attı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde merkezi kurulu bulunan ve 1989 senesinden bu yana otomotiv yan sanayi alanında imalat yürüten Pars Rot ve Rotil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında mahkeme kanalıyla iflas kararı tesis edildi.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yürütülen yasal süreç neticesinde, 20 Mayıs 2026 vadeli ve 2025/1202 esas sayılı hüküm doğrultusunda firmanın iflası karara bağlandı.

Köklü sanayi kuruluşunun tasfiye mekanizması, yargı hükmünün kurulduğu gün saat 14:34 sularında resmi olarak işletilmeye başlandı. İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi bünyesindeki 2026/17 İflas numaralı dosya üzerinden, İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 166. maddesinde yer alan yasal yükümlülükler uyarınca ilgili iflas kararı kamuoyuna resmen ilan edildi.

200'DEN FAZLA ÇALIŞAN VE YILLIK 5 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİ

Sektörel bazda 37 yıllık bir birikimi ve geçmişi bulunan imalatçı şirketin tasfiyesi, işletme çatısı altında ekmek yiyen 200'ü aşkın ücretli çalışanı ve emekçiyi doğrudan işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Binek otomobiller ile hafif ticari segmentteki vasıtalar adına yedek parça aksamı imal eden firma, hem iç pazarda hem de küresel ticaret arenasında oldukça geniş bir ürün tedarik ağına sahipti.

Senelik bazda 5 milyon adet parça sınırını aşan bir imalat gücüne ve 7 bin adetten oluşan farklı ürün çeşitliliğine sahip olan sanayi tesisi; satış sonrası pazar olarak tabir edilen aftermarket alanı için şu kritik elemanların üretimini gerçekleştiriyordu:

Stabilizatör bağlantıları

Rot başları

Aksiyal mafsal

Rulman mafsal

Yatak kolları

İHRACAT İÇİN YENİ SERTİFİKALAR ALMIŞTI

Pars Rot ve Rotil firması, yakın geçmişte Rusya Federasyonu ile Avrasya coğrafyasındaki ülkelere dönük ihracat operasyonlarının hacmini büyütmeyi stratejik hedef olarak belirlemişti.

Şirket idaresi, adı geçen hedef pazarlarda ticaret yapabilmek için kritik bir zorunluluk niteliği taşıyan EAC Gümrük Birliği Sertifikalarını Sercons kurumu aracılığıyla kısa bir süre önce tedarik ederek operasyonel altyapısını güçlendirmişti. Ancak ticaret mahkemesinin verdiği son tasfiye hükmüyle beraber, firmanın tüm imalat, ihracat ve operasyonel faaliyetleri durdurularak resmi iflas prosedürleri devreye alındı.