Türkiye'de çalışanlar mutlu değil

Yan haklar ve çalışan deneyimi alanında global ölçekte faaliyet gösteren Pluxee, dünya genelinde mutluluk verilerini analiz eden The Happiness Index iş birliğiyle “Türkiye’de çalışanlar ne kadar mutlu?” sorusunun cevabını araştırdı. Araştırma, Türkiye genelinde farklı sektör ve bölgelerden çalışanların katılımıyla Mayıs 2025’te yürütüldü.

TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLARIN MUTLULUK SKORU 6,5

Nörobilim temelli analiz yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, Türkiye’de çalışanların genel mutluluk skoru 10 üzerinden 6,5 olarak belirlendi. Bu oran, global ortalama olan 7,9’un oldukça gerisinde kaldı. Çalışanlar özellikle iş yerinde “özgür hissetme”, “kişisel gelişim olanakları” ve “işin anlamı” gibi alanlarda eksiklik yaşadıklarını ifade etti.

BAĞLILIK ORANI DA DÜNYA GENELİNİN ALTINDA

Çalışanların kurumlarına olan bağlılık düzeyleri de global rakamlarla karşılaştırıldığında düşük kaldı. Dünya genelinde 7,8 olan bağlılık skoru, Türkiye’de 6,4 seviyesinde gerçekleşti. Bağlılık üzerinde etkili olan faktörler arasında güven ortamı, kişisel gelişim imkânları ve kariyer fırsatlarının sınırlılığı öne çıkıyor.

MARMARA’DA MUTLULUK EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Türkiye’de bölgesel dağılıma göre en düşük mutluluk skoru Marmara Bölgesi’nde görüldü. Bölgedeki çalışanların mutluluk ortalaması 5,9 olarak ölçüldü. Bu bölgede çalışanlar, kariyer gelişimi konusunda fırsat eksikliği yaşadıklarını belirtirken; güven eksikliği de mutsuzluğun temel sebeplerinden biri olarak dikkat çekti. En yüksek çalışan memnuniyeti ise 7,2 ortalama puanla Doğu Anadolu’da kaydedildi. Bu bölgeyi Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu takip etti.

YAŞ İLERLEDİKÇE ÇALIŞANLAR DAHA MUTLU

Araştırma sonuçları yaş ilerledikçe mutluluk düzeyinin arttığını ortaya koydu. 51-60 yaş grubundaki çalışanlar, “özgürlük hissi” açısından 7,0, “dinlenilme” konusunda ise 7,1 puan alarak diğer yaş gruplarına göre daha yüksek skorlar elde etti.

ÇALIŞANLARIN YARISI İŞ YERİNİ TAVSİYE EDİYOR

Katılımcıların yüzde 47’si, çalıştıkları kurumu “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımlıyor ve başkalarına da öneriyor. Ancak “özerklik”, “güven”, “kişisel gelişim”, “iş yeri ilişkileri” gibi temel kriterlerde Türkiye, uluslararası standartların gerisinde kalıyor.

“MUTLULUK SADECE DUYGU DEĞİL, PERFORMANSIN ANAHTARI”

Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, çalışmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son dönemlerde çalışan mutluluğu, iş dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi. Biz de ‘Mutluluk ölçülebilir mi?’ sorusuna yanıt ararken bu araştırmayı gerçekleştirdik. Mutluluk sadece bir his değil; aynı zamanda üretkenliğin, bağlılığın ve kurumsal başarının temelidir. The Happiness Index ile yürüttüğümüz bu araştırma sayesinde, çalışanların iş hayatındaki deneyimlerine dair değerli bilgiler edindik.”

Hekimoğlu, çalışanların kuruma katkı sağlama motivasyonunun yüksek olduğunu ancak organizasyonların onlara yeterince alan tanımadığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: