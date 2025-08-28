Türkiye ekonomisi büyüme tahmini açıklandı

Türkiye ekonomisi büyüme tahmini açıklandı
Yayınlanma:
Türkiye ekonomisi için 2025'in ikinci çeyreğine ait büyüme tahminleri açıklandı.

Türkiye ekonomisinin 2025 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri 1 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Açıklama öncesinde, AA Finans tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyüme tahminleri belli oldu.

BEKLENTİ ANKETİNDE ORTALAMA TAHMİN YÜZDE 3,87

13 ekonomistin katıldığı ankete göre 2025 yılının ikinci çeyreğine yönelik ortalama büyüme tahmini yüzde 3,87 oldu. Tahminler arasında en düşük oran yüzde 2,20 olurken, en yüksek büyüme beklentisi ise yüzde 5 olarak kaydedildi.

YILLIK BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,18

Ankete katılan ekonomistlerin, 2025 yılı genelinde Türkiye ekonomisinin göstereceği büyümeye ilişkin öngörülerinin ortalaması ise yüzde 3,18 seviyesinde oluştu. Yıl sonu için yapılan büyüme tahminleri, yüzde 2,70 ile yüzde 4,10 arasında değişiklik gösterdi.

Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna yönelik büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 3,83 olarak belirlendi. Bu oran, bir sonraki yıl ekonomide toparlanma beklentisinin sürdüğüne işaret ediyor.

GEÇMİŞ DÖNEM BÜYÜME RAKAMLARI

Hatırlanacağı üzere, Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyürken, 2025’in ilk çeyreğinde ise büyüme oranı yüzde 2 olarak açıklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

