Türkçimento Başkanı Konukoğlu: Dibi gördük
Ekonomiye ilişkin değerlendirmede buşunan Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayiciler olarak çok zorlu bir süreç yaşadıklarını ifade ederken, 2026 için "Dibi gördük şimdi çıkış zaman" dedi.

Türkçimento Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, küresel ekonomide yaşanan daralmanın Türkiye'yi de etkisi altına aldığını belirterek, artan maliyetlerin sanayiciyi zorladığını ifade etti. Sektörün geleceğine dair umutlu konuşan Konukoğlu, ekonomik olarak en alt seviyenin görüldüğünü ve artık toparlanma sürecinin başlayacağını vurguladı.

Antalya'da düzenlenen Türkçimento 18. Uluslararası Teknik Semineri kapsamında CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Konukoğlu, dünya genelindeki ekonomik sıkıntıların ve yavaşlamanın Türkiye'deki yansımalarına dikkat çekti. İç piyasada hammadde, enerji ve işçilik kalemlerindeki maliyet artışlarının sorunları daha da derinleştirdiğini söyledi.

"GEREKİRSE KÜÇÜLÜP TEKRAR TOPARLANACAĞIZ"

Sanayicinin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Konukoğlu, stratejik bir bakış açısı ortaya koyarak, "Gerekirse küçülüp tekrar toparlanmamız gerekiyor" dedi. Ekonomik döngüde dip noktasının test edildiğini belirten Konukoğlu, artık yükseliş döneminin geldiğine inandığını ve 2026 yılından umutlu olduğunu söyledi.

SOSYAL KONUT HAMLESİ SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

Çimento sektörünün bu yılı ortalama yüzde 6'lık bir büyüme ile kapatacağını öngören Konukoğlu, ihracat tarafında ise büyümenin yüzde 14 seviyelerinde seyrettiğini aktardı. 500 bin sosyal konut projesinin sektöre pozitif bir ivme kazandıracağını belirten Konukoğlu, bu adımın piyasayı olumlu etkileyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin çimento üretim kapasitesinin oldukça yüksek olduğunu ancak bu kapasitenin önemli bir kısmının atıl kaldığını hatırlatan Konukoğlu, ihracatta daha agresif bir büyüme stratejisi izlemek zorunda olduklarını ifade etti. Konukoğlu, ihracatçıların sürekli olarak yeni pazar arayışında olmasının bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE ENERJİ MALİYETLERİ

Sektörün öncelikli gündem maddelerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu vurgulayan Konukoğlu, son 5 yıldır enerji maliyetlerinin üreticileri ciddi anlamda zorladığını belirtti.

Alternatif yakıt kullanım oranını yüzde 7'den yüzde 15'e çıkardıklarını aktaran Konukoğlu, "Bunu daha da artırmak zorundayız. Çimentoyu daha verimli üretmek zorundayız" diyerek verimlilik ve sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

