Türk ekonomisinin ‘en büyük sorununu’ açıkladı

Yayınlanma:
BBVA CEO’su Onur Genç, Türkiye ekonomisinin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirterek, “Enflasyon çözülmezse hiçbir şey çözülmez” dedi. Genç ayrıca regülasyon uygulamalarının Türkiye’de diğer ülkelere göre çok daha fazla olduğunu vurguladı.

BBVA CEO’su Onur Genç, bankanın Madrid’deki genel merkezinde Türk gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda bankanın global hedefleri, dönüşüm stratejileri ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

“SAVAŞ GEÇİCİ, ENFLASYON KALICI SORUN”

Ortadoğu’daki savaşa da değinen Genç, “Savaş ve komplikasyonları geçici. ABD’de kasım ayında seçim var. Savaşın devam etmesinin kimseye faydası yok” dedi. Türkiye’deki ekonomik krize ilişkin ise “Enflasyon en büyük sorun, çözülmezse hiçbir şey çözülmez” ifadelerini kullandı. Genç ayrıca, kredi ve kredi kartına ilişkin regülasyonların Türkiye’de diğer ülkelerden çok daha fazla olduğunu kaydetti.

'KREDİ KARTI KULLANIMI ARTIYOR'

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de kredi kartı ihtiyacının arttığını belirterek, “Bunun birçok sebebi var. Bunlardan biri e-ticaretin yaygınlaşması. Kovidle beraber yüzde 40’lardaki kredi kartı kullanım oranı yüzde 60’ların üzerine çıkmaya başladı” dedi. Akten, harcamalara limit getirmek ve tüketimi yavaşlatmak için hazırlığı süren regülasyonlara ilişkin ise “Biz 1 Mayıs’ta regülasyon geçecekmiş gibi çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE’NİN KÂRI 805 MİLYON EURO

25’ten fazla ülkede faaliyet gösteren BBVA, 2025 yılında 10,5 milyar euro net kâr elde etti. Kârın yüzde 36’sı İspanya’dan, yüzde 45’i Meksika’dan, yüzde 7’si Türkiye’den, yüzde 6’sı Güney Amerika’dan gelirken, Türkiye’nin kârı 805 milyon euro oldu. Genç, Avrupa’nın en büyük 15 bankası içinde BBVA’nın yüzde 19,3 ile en kârlı banka olduğunu, ortalamanın ise yüzde 13,3 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

KRİPTODA TÜRKİYE LİDER

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Garanti BBVA Kripto platformunda 400 bin müşteriye ulaştıklarını bildirdi. BBVA CEO’su Onur Genç ise grup içinde dijital varlıklara en çok ilgi gösteren ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, kripto yatırımcı sayısında Türkiye’yi Arjantin’in takip ettiğini söyledi. İki ülkenin yıllardır yüksek enflasyon ve düşük alım gücü ile mücadele etmesi dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

