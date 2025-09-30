TÜİK ağustos verilerini açıkladı: İşsizlik arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemine ait İşgücü İstatistiklerini duyurdu. Son verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYONU AŞTI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı Ağustos ayında 168 bin kişi artış gösterdi. Böylece toplam işsiz sayısı 3 milyon 44 bin kişiye ulaştı.

CİNSİYETE GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

SONRAKİ DÖNEM BEKLENTİLERİ

İşsizlik oranındaki artış, mevsimsel etkiler ve ekonomik yavaşlamayla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...