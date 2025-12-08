TÜİK açıkladı: Kasım ayında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, yıllık bazda borsaya güvenen yatırımcının hüsrana uğradığını, "güvenli liman" altının ise yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ortaya koydu.

MEVDUAT FAİZİ YİNE KAZANDIRDI

TÜİK "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları"nı açıkladı. Kasım ayı verilerine göre, enflasyondan arındırıldığında yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman mevduat faizi oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,21, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,18 oranında reel getiri sağlayan mevduat faizi, ayın şampiyonu oldu.

BORSAYA GÜVENEN YILLIK BAZDA KAYBETTİ

Verilerin en çarpıcı kısmı ise yıllık değerlendirmede ortaya çıktı. Borsa İstanbul (BIST 100), yıllık bazda yatırımcısını üzdü.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 10,71 oranında kaybettirdi. Amerikan Doları da enflasyon karşısında eriyerek yıllık yüzde 6,36 oranında reel kayıp yaşattı.

ALTIN YATIRIMCISI KÖŞEYİ DÖNDÜ

Yıllık bazda bakıldığında ise kazanan yine "yastık altı" oldu. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 43,44 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısını enflasyona ezdirmedi.

KASIM AYINDA KİM NE KADAR KAZANDIRDI?

Kasım ayı özelinde bakıldığında; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) TÜFE bazında yüzde 1,86, BIST 100 endeksi yüzde 0,47 ve Dolar yüzde 0,23 oranında sınırlı bir reel getiri sağladı. Buna karşılık, külçe altın yüzde 0,44 ve Euro yüzde 0,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

KISA VADEDE ALTIN, ORTA VADEDE BORSA KAYBETTİRDİ

Üç aylık periyotta külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53 oranında getiri sağlayarak zirveye otururken; aynı dönemde Borsa İstanbul (BIST 100) yüzde 8,33 oranında kayıpla yatırımcısının cebini yaktı.

Altı aylık değerlendirmede de tablo değişmedi. Külçe altın yüzde 22,74 oranında kazandırırken, Amerikan Doları bu süreçte yüzde 3,32 oranında eriyerek yatırımcısını en çok üzen araç oldu.