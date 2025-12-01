Yatırımcısını perişan etti! Milyonlar buhar oldu

Lider kripto para birimi, yeni ayın ilk işlem gününde yüzde 4'ü aşan sert bir düşüşle 86 bin 500 dolar sınırına kadar geriledi. Analistler, "soğuk cüzdanlardan borsalara para kaçışı var" diyerek tehlikenin sürdüğüne işaret etti.

Kripto para piyasası aşırı korku içinde : Paniklemeye gerek var mı?

Küresel piyasalarda Kasım ayı, kripto varlıklar için tam anlamıyla bir "yıkım ayı" olarak geride kaldı. Binance verilerine göre, 111 bin 19 dolar ile 80 bin 522 dolar gibi devasa bir makasta dalgalanan Bitcoin, ay genelinde yüzde 17,42 oranında eridi. Ayı 90 bin 407 dolardan kapatan BTC, son 9 ayın en kötü performansına imza atarak yatırımcısını terste bıraktı.

ARALIK AYI DA KABUS GİBİ BAŞLADI

Yeni aya toparlanma umuduyla giren piyasalar, Aralık işlemlerine de negatif bir tabloyla başladı. Bitcoin fiyatı, günün ilk saatlerinde yüzde 4'ü aşan değer kaybıyla 86 bin 500 dolar seviyelerine kadar çekildi. 21 Kasım’da 80 bin dolara kadar inen, ardından gelen tepki alımlarıyla 28 Kasım'da 93 bin doları gören Bitcoin'deki bu ani geri çekilme, piyasadaki tedirginliği artırdı.

"SOĞUK CÜZDANLARDAN TRANSFER DEVAM EDİYOR"

Tepki alımlarının cılız kaldığını ve satış baskısının yeniden hortladığını belirten analistler, Merkez Bankası'nın faiz kararının bile piyasayı tutamadığını vurguluyor.

Uzmanlar durumu şu sözlerle özetliyor:

“ABD Merkez Bankasından beklenen faiz indirimine rağmen kripto varlıklarda güç kaybı devam ediyor. Soğuk cüzdanlardan kripto borsalara transfer devam ediyor. Bu transferlerin yavaşlaması ya da durması gerekiyor”

MİLYARLARCA DOLARLIK PARA ÇIKIŞI VAR

Yatırımcının risk iştahının kesildiğini gösteren en net veri ise ETF cephesinden geldi. Eylül ve Ekim aylarında yaşanan girişlerin aksine, kripto piyasalardan geçen ay tam 3,48 milyar dolarlık devasa bir para çıkışı gerçekleşti. Analistler, günlük bazda 200-300 milyon dolarlık seri para girişleri yaşanmadan yeni bir boğa piyasasından söz etmenin hayal olduğunu belirtiyor.

KURUMSAL ŞİRKETLER DE SATIŞA GEÇEBİLİR

Piyasadaki bir diğer bomba ise kurumsal tarafta. Borsada işlem gören ve hazinesinde Bitcoin bulunduran şirketlerin hisselerinde yaşanan sert düşüşler, yeni bir riski doğurdu. Bazı şirketlerin piyasa değerinin, ellerindeki Bitcoin varlığının altına inmesi, bu şirketlerin nakit yaratmak için ellerindeki Bitcoinleri satabileceği endişesini körüklüyor.