Kripto para piyasası aşırı korku içinde : Paniklemeye gerek var mı?

Yayınlanma:
Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, dün Asya'daki işlemlerde düşüş yaşadı ve piyasa yeni istikrarsızlığa hemen tepki verdi.

Yatırımcılar artık Bitcoin'de daha fazla düşüş yaşanması ihtimalini giderek daha fazla değerlendiriyor ve kripto para biriminin sadece birkaç hafta önce rekor seviyeye ulaşmasının ardından birçok yatırımcı pozisyonlarını satarak ve korumaya alarak tepki gösterdi.

Bitcoin'deki bu sert düşüş, yatırımcıların rekor seviyeler ile daha fazla kayıp yaşama olasılığını dengelemesiyle, kripto para piyasasının ne kadar oynak olduğunu doğruluyor.

Uzmanlar, kripto para piyasasının şu anda aşırı korku halinde olduğunu belirtiyor ve bunun nedenlerini çoğunlukla piyasanın dışından kaynaklandığına bağlıyorlar. Kripto dünyası uzun zamandır olumlu haberler görüyor ancak küresel ekonomik belirsizlik ve finansal kriz duyuruları yatırımcıları önemli ölçüde daha temkinli hale getirdi. Tarihsel olarak bakıldığında, piyasa aşırı korku içindeyken Bitcoin satın alanlar oldukça cömertçe ödüllendirildi ancak bu dönemlerde genel karamsarlık dalgasına direnip satın almaya karar vermek genellikle kolay olmadığını belirtiyor uzmanlar.

Teknoloji sektörü liderleri, yapay zeka sektöründe bir balonun oluşabileceği konusunda uyarıyor ve endişelerini dile getiriyor. Değerlendirmelerine göre, şirketlerin yüksek değerlemeleri gerçek gelirlerden giderek uzaklaşıyor ve bunun sonucunda yatırımcılar arasında daha fazla temkinli olunuyor. Sektör liderleri, mevcut eğilimlerin aşırı değerlemeye yol açabileceği ve şirketlerin gerçek mali durumlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Bitcoin bugün "aşırı korku" kategorisinde 15 puana yükseldi; bu, düne göre hafif bir iyileşme anlamına geliyor. Kripto paralar, teknoloji sektörüne olan güvenin azalması ve yatırımcıların riskten kaçınmasının yarattığı baskıyı hissetmeye devam ediyor.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün kısmen ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinin yakın zamanda faiz indirimi beklemeyen açıklamalarıyla ilgili olduğunu ve bunun yatırımcıların temkinini daha da artırdığını belirtiyor.

Uyarı, yapay zeka projelerine olan ilginin rekor seviyede olduğu ve yatırımcıların teknolojinin potansiyeli ile finansal riskleri dengelemeye çalıştığı bir dönemde geliyor.

Büyük yenilikler söz konusu olduğunda, kısa vadeli potansiyellerini abartıp uzun vadeli potansiyellerini küçümseme eğiliminde. Belki de yapay zekaya kısa sürede çok fazla para yatırıldı, bu yüzden bir düzeltme hem gerekli hem de sağlıklı ancak yapay zeka sektörünün henüz ciddi bir büyüme kaydetmediği konusunda şüphe yok. Elbette, diğer her şey gibi yapay zeka şirketleri de düz bir çizgide büyümeyecek. Bitcoin 2018'de 20 bin dolardan üç bin dolara düştüğünde, bir balonun patlayacağından bahsediliyordu. Bugün 90 bin doların üzerinde. Balon patladı mı? Elbette hayır, piyasa dönüştürücü bir yeniliği yeterince değerlendirmekte zorlanıyor, bu yüzden büyük dalgalanmalar yaşanıyor.

Uzmanlar, yapay zeka pazarı ve genel olarak teknoloji şirketlerinin ciddi bir düzeltme riskiyle karşı karşıya olduğunu, büyük kısa vadeli büyümeye çok cesurca "bahis" oynayanların olduğunu belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

