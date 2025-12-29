KYK bursu ne kadar 2026 yılında? Öğrenciler zamlı tutarları bekliyor

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) 18 Kasım 2025 tarihinde yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL ödeme yapıldı. 2026 yılı yaklaşırken milyonlarca genç, bu rakamların enflasyon karşısında ne kadar artacağını araştırıyor.

2026 KYK BURSU NE KADAR OLACAK VE ZAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK 2026 burs zammının Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi ve zamlı ödemelerin bu tarihten itibaren hesaplara yatması bekleniyor. Yeni tutarların belirlenmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı doğrudan söz sahibi olacak. Resmi açıklamanın ise her yıl olduğu gibi Ocak ayı öncesinde, yılın son günlerinde yapılması öngörülüyor.

MEVCUT BURS TEMEL GİDERLERİN YARISINI BİLE KARŞILAMIYOR

Üniversite öğrencileri için tablo oldukça karanlık. Yapılan hesaplamalara göre, bir devlet üniversitesinde sadece yemekhane gideri aylık 4 bin 500 TL’yi bulurken; buna en düşük KYK yurt ücreti ve ulaşım abonmanı eklendiğinde temel giderler 5 bin 600 TL’yi aşıyor.

Bu rakam, mevcut 3 bin TL'lik bursun yaklaşık iki katına denk geliyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde yaşayan öğrenciler için ulaşım abonmanı 381 TL iken, 1 öğün yemek ücreti ortalama 50 TL olarak uygulanıyor.

YURT ÜCRETLERİNE DEV ZAM: BURSUN ÜÇTE BİRİ BARINMAYA GİDİYOR

KYK bursları artarken, barınma maliyetleri de yerinde saymadı. 2025-2026 döneminde 1. Tip yurtların ücreti 750 TL’ye, 6. Tip yurtların ücreti ise 1.250 TL’ye yükseldi.

Bu durum, öğrencinin eline geçen bursun en az üçte birinin daha cebine girmeden barınmaya gitmesi anlamına geliyor. Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre KYK yurtlarında yer bulamayıp özel yurtlara yönelenler için ise fiyatlar 11 bin TL’den başlayıp 35 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İSTANBUL’DA EVE ÇIKMAK HAYAL OLDU

İstanbul’daki kira artışları, öğrencilerin eve çıkma ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı.

Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi semtlerde 1+1 daire kiraları 35-45 bin TL bandına ulaşmış durumda. 2015 yılında 330 TL olan burs miktarı 10 yılda 3 bin TL’ye çıksa da, aynı dönemde kira ve gıda gibi temel giderlerin en az 20 kat arttığı belirtiliyor.