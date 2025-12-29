Borsada piyasalar negatif seyretti

Borsada piyasalar negatif seyretti
Yayınlanma:
BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli seyrin etkisiyle günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 11.150,90 puandan kapattı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan gerileyerek 11.150,90 puana indi. Günlük işlem hacmi ise 107,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 4,39 düşüşle madencilik oldu.

Mevduatta faizinde yılın son fırsatı!Mevduatta faizinde yılın son fırsatı!

Yatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacakYatırımcıya uyarı: Borsada takas yeni yıla kalacak

Küresel piyasalarda yılın son haftasında temkinli bir görünüm öne çıkarken, bu durum Borsa İstanbul’a da yansıdı ve endeks günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD’de konut fiyat endeksi ile ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puan destek, 11.250 ve 11.350 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Ekonomi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Çin elektrikli otomobillerin pil üretimi için ilk insansı robot ordusunu kurdu
Çin elektrikli otomobillerin pil üretimi için ilk insansı robot ordusunu kurdu