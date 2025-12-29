Borsada piyasalar negatif seyretti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan gerileyerek 11.150,90 puana indi. Günlük işlem hacmi ise 107,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Gün içinde bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 4,39 düşüşle madencilik oldu.

Küresel piyasalarda yılın son haftasında temkinli bir görünüm öne çıkarken, bu durum Borsa İstanbul’a da yansıdı ve endeks günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD’de konut fiyat endeksi ile ABD Merkez Bankası’nın Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puan destek, 11.250 ve 11.350 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.