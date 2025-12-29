Mevduatta faizinde yılın son fırsatı!

Piyasalarda 2025 yılının tamamlanmasına sadece 3 gün kala, mevduat faizlerinde "yıl sonu" hareketliliği yaşanıyor.

Merkez Bankası'nın 2025 yılı boyunca izlediği para politikası, mevduat getirilerinde belirleyici oldu. Yıla %47,50 politika faizi ile başlayan Merkez Bankası, yılı %38,00 seviyesinde tamamlarken; yıl başında %55’lere dayanan mevduat faizleri de %40 sınırına kadar geriledi.

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR LİSTESİ

29 Aralık 2025 verilerine göre, bankaların sunduğu en güncel mevduat faiz oranları şu şekilde:

Odeabank: %41,00

Denizbank: %40,50

QNB: %40,50

Akbank: %40,50

Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Bankası Başkanı itiraf etti: Bankalar enflasyona bakıyor

Vakıfbank: %40,00

Fibabanka: %39,50

Yapı Kredi: %39,25

Alternatif Bank: %39,00

TEB: %37,50

ING: %37,00

500 BİN TL’NİN 32 GÜNLÜK NET GETİRİSİ

Piyasadaki en yüksek oran olan %41,00 üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 500 bin TL’lik bir birikimin 32 günlük net getirisi şu şekildedir:

Mevduat Tutarı: 500.000 TL

Mevduat Oranı: %41,00

Vade: 32 Gün

Net Getiri: 14.828 TL

UZMANLARDAN "BİLANÇO MAKYAJI" VE STRATEJİ UYARISI

Bankaların yılın son günlerinde bilançolarını daha güçlü göstermek amacıyla mevduat faizlerini yüksek tuttuğunu belirten uzmanlar, 2026’nın ilk iş gününden itibaren bu ihtiyacın ortadan kalkacağına dikkat çekiyor. Yatırımcılar için en iyi stratejinin, 2025'in bu son günlerindeki oranları kullanarak daha uzun vadeli bağlamalar yapmak olduğu ifade ediliyor.

GÖZLER 5 OCAK’TAKİ ENFLASYON VERİSİNDE

Mevduat faizlerinin gelecekteki seyri için 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kritik bir gösterge olacak.

Merkez Bankası 2025'in son faiz kararını açıkladı

Piyasa beklenti anketlerine göre Aralık ayı TÜFE beklentisi %1,08 seviyesinde öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilere paralel veya daha düşük gelmesi durumunda, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda elinin güçleneceği ve buna bağlı olarak mevduat faizlerinin daha da gerileyebileceği öngörülüyor.