Bankaların 11 aylık karı belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılı Kasım dönemine ilişkin bankacılık verilerini açıkladı.

BDDK tarafından yayımlanan "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün Kasım 2025 itibarıyla temel finansal verileri ve büyüme oranları şu şekilde kaydedildi:

SEKTÖRÜN TOPLAM KARI 842 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün 2025 yılının ilk 11 ayını kapsayan dönem net karı 842 milyar 845 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, sektör karının önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 oranında bir yükseliş sergilediği anlamına geliyor. Bankaların öz kaynak toplamı da 2024 yıl sonuna göre yüzde 34,8 artış göstererek 3 trilyon 919 milyar 865 milyon liraya ulaştı.

KREDİLER VE MEVDUAT HACMİNDE REKOR SEVİYELER

Sektörün aktif büyüklüğü ve kaynak dağılımında krediler ile mevduatlar en büyük payı almaya devam ediyor:

Toplam Aktifler: Sektörün aktif büyüklüğü Kasım 2025'te 44 trilyon 967 milyar 721 milyon lira oldu. Bu rakam, 2024 yıl sonuna göre 12 trilyon 300 milyar liralık (yüzde 37,7) bir artışı ifade ediyor.

Krediler: Bankaların en büyük aktif kalemi olan krediler, geçen yıl sonuna göre yüzde 38,1 artarak 22 trilyon 174 milyar 514 milyon liraya yükseldi.

Mevduat: En büyük fon kaynağı olan mevduat hacmi, 2024 yıl sonuna göre yüzde 37,9 artışla 26 trilyon 69 milyar 621 milyon lira seviyesine ulaştı.

Menkul Değerler: Sektörün menkul değerler toplamı ise yüzde 32,1'lik artışla 6 trilyon 902 milyar 391 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI VE SERMAYE GÜCÜ

Ekonomik aktivite ve kredi geri ödemeleri açısından kritik bir gösterge olan takibe dönüşüm oranlarında stabil bir tablo izleniyor:

Takibe Dönüşüm Oranı: Kasım ayı itibarıyla kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 olarak gerçekleşti.

Sermaye Yeterliliği: Bankaların olası risklere karşı direncinin bir göstergesi olan sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,2 seviyesinde kaydedildi.