Trump'tan Netflix açıklaması: Hiçbiri dostum değil

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında Netflix ve Paramount şirketlerinin satın alma teklifleri hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Trump, iki şirketin de özel olarak dostu olmadığını ifade ederek, doğru olanı yapmak istediğini vurguladı.

TRUMP: "PAZAR PAYLARINA BAKILMALI"

Bir gazetecinin Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma teklifine ilişkin sorusuna Trump, bu konu hakkında yeterince bilgisi olmadığını söyleyerek yanıt verdi. Daha önce Netflix'in anlaşmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği hatırlatılınca ise, söz konusu şirketleri ve faaliyetlerini iyi bildiğini ancak karar verirken pazar paylarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

"HİÇBİRİ BENİM ÖZELLİKLE DOSTUM DEĞİL"

Netflix ve Paramount'un pazardaki paylarının değerlendirilmesi gerektiğini tekrarlayan Trump, "Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

DAMADI JARED KUSHNER İLE KONUŞMADIĞINI BELİRTTİ

Başkan Trump'a, damadı Jared Kushner'in Paramount'un teklifine verdiği desteğin kendi kararını etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Trump, "Bilmiyorum, onunla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Gazze için çaba gösteriyor, bu onun öncelikli meselesi" ifadelerini kullandı.

NETFLIX 82,7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYA VARMIŞTI

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros. Discovery ile 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, Warner Bros'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO hizmetlerini kapsıyor.

PARAMOUNT DA 108,4 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF SUNMUŞTU

Medya ve eğlence şirketi Paramount ise Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Trump daha önce Netflix'in anlaşmasının bir süreçten geçmesi gerektiğini ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti.