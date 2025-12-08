Trump'tan flaş Netflix açıklaması: Dev satın almaya Beyaz Saray engeli mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Kennedy Center'da düzenlenen bir etkinliğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, bu dev satın alma ile ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti.

"BİR SÜREÇTEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

Bir gazetecinin Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşması hakkındaki sorusuna Trump, "Bunun bir süreçten geçmesi gerekiyor ve ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi. ABD Başkanı, karar sürecine kendisinin de dahil olacağının altını çizdi.

TRUMP'TAN NETFLIX'E ÖVGÜ VE UYARI

Netflix'i "harika bir şirket" olarak niteleyen ve "olağanüstü bir iş çıkardığını" söyleyen Trump, şirketin Eş CEO'su Ted Sarandos'a büyük saygı duyduğunu ifade etti. Ancak hemen ardından pazar payına dikkat çekerek bir uyarıda bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR PAZAR PAYI SORUN OLABİLİR"

"Netflix'in Warner Bros'u satın almasına izin verilmeli mi?" sorusunu tekrar değerlendiren Trump, "İşte soru da bu. Çok büyük bir pazar payına sahipler ve Warner Bros'u aldıklarında bu pay daha da artacak" dedi. Trump, sözlerini "Ancak bu büyük bir pazar payı, bu sorun olabilir" şeklinde tamamladı.

72 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Netflix, 5 Aralık'ta Warner Bros. Discovery ile bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre Netflix, Warner Bros'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO akış hizmetlerini de kapsayan bir paketi, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın alacak.