Trump'ın H-1B vize önlemlerinin BT işletmeleri için anlamı nedir?

ABD başkanının kararı, popüler vize kategorisini yoğun olarak kullanan teknoloji sektöründe bir huzursuzluk dalgasına yol açtı. Amazon, Google ve Microsoft gibi en büyük ABD şirketlerinden bazıları, son yıllarda bu kategoriden en çok faydalananlar arasında yer aldı. 2020 ile 2024 yılları arasında bu şirketlerden sadece biri yılda yaklaşık 56.000 H-1B vizesi alacak.

BT şirketleri bu değişikliği nasıl ele alacakları konusunda henüz bir açıklama yapmazken, bazı uzmanlar kısıtlamanın ABD'ye küresel yetenek akışını tehdit edebileceğine inanıyor. Diğerleri ise, en iyi yapay zeka araştırmacıları ve mühendisleri için rekabetin her zamankinden daha şiddetli olduğu bir dönemde işverenlerin yüksek bir bedel ödemeye istekli olması nedeniyle ücretin daha az etkili olacağını söylüyor.

İŞTE KÜRESEL ANALİZLERDEN BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR:

Mumbai merkezli küresel göçmenlik hukuku firması LawQuest'in kurucusu Purvi Chotani, "Başkanın vurguladığı noktalardan biri, 19 Eylül kararından önce büyük teknoloji şirketleriyle görüşmüş olmasıydı. Teknoloji şirketleri bu büyük ek ücreti desteklerse, muhtemelen ödeyebilirler," dedi.

Bu ücret nedeniyle H-1B çekilişine kayıt sayısı azalırsa, Amazon, Google, Microsoft ve bu vizenin diğer büyük kullanıcılarının çekilişte daha fazla şansı olacak.

Chotani, "Başkan kararı açıkladığında, bunun yıllık bir ücret olacağı konuşulduğu için büyük bir panik yaşandı," diyor. "Bu, H-1B çalışanlarının işe alım maliyetini katlanarak artıracaktı. Ancak şimdi bunun yeni başvuranlar için tek seferlik bir ücret olduğu açık. Elbette, bu bile kârlılık üzerinde büyük bir baskı yaratacaktı çünkü ek maliyetin tamamını son müşteriye yansıtamayacaklardı."

SİLİKON VADİSİ'NİN KÜRESELLEŞMESİ

Afrika'daki tek boynuzlu atlar Andela ve Flutterwave'in kurucu ortağı ve Lagos'taki BT girişimleri için bir hızlandırıcı olan Accelerate Africa'nın yönetici ortağı Inoluwa Aboyeji, "Bu hamlenin, özellikle merkezi olmayan finansın yükselişi ve yapay zekanın yaygınlaşması göz önüne alındığında, Silikon Vadisi'nin küreselleşmesini daha da hızlandıracağına inanıyorum" diyor.

Yapay zekanın yükselişe geçmesiyle birlikte Silikon Vadisi devleri son iki yılda on binlerce kişiyi işten çıkardı. "Mark Zuckerberg'in aradığı 100 milyon dolarlık yapay zeka araştırmacılarından biriyseniz, belki de size ödeme yapar; yetenek, kariyerini ABD siyasetinin kaprislerine bağlamaya değip değmeyeceğini tartıyor olmalı."

Aboyeji, Afrika'nın bu değişimden faydalanacağına inanıyor: "Yetenekleri, özellikle son on yılda teknoloji ekosistemimizin oluşturduğu ivmeyi ikiye katlamak için ülkelerine dönecek."

HİNDİSTAN DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

Hindistan BT sektörünün önde gelen ticaret kuruluşu Nasscom, "Vergi 2026'dan itibaren geçerli olduğundan, şirketlere ABD beceri programlarını güçlendirmeleri ve yerel işe alımları iyileştirmeleri için zaman tanıyor," dedi. "Sektör, ABD'de yerel çalışanların becerilerini geliştirmek ve işe alımlarını artırmak için 1 milyar dolardan fazla harcama yapıyor ve yerel çalışan sayısı önemli ölçüde arttı."

Nasscom, "Mevcut verilere göre, önde gelen Hint ve Hint odaklı şirketlere verilen H-1B vizeleri 2015'teki 14.792'den 2024'te 10.162'ye düştü. En büyük 10 Hint ve Hint odaklı şirketin H-1B çalışanları, toplam çalışan sayısının %1'inden az. Bu eğilim göz önüne alındığında, sektör üzerinde yalnızca marjinal bir etki bekliyoruz" diye ekledi.

Dernek, H-1B'nin yüksek vasıflı iş gücünün hareketliliğiyle ilgili olduğunu ve ABD'deki kritik yetenek eksikliklerini gideren bir çözüm olduğunu, dolayısıyla ücretin manzarayı kökten değiştirmeyeceğini savunuyor.

META, GOOGLE VE NVİDİA'DA ÜSTÜN YETENEK

Nijeryalı sınır ötesi ödeme platformu Fincra'nın kurucusu ve CEO'su Wole Ayodele, "Bu politika, özellikle Meta, Google ve hatta Nvidia'nın edindiği ve elinde tuttuğu H-1B vizesi sahiplerinin çoğunun geldiği Asya ve Afrika gibi Küresel Güney ülkeleri için dünya için net bir kazançtır" dedi.

Kişi gerçekten iyiyse, büyük teknoloji şirketleri vizesi için 100.000 dolar ödemekten çekinmeyecektir. Bu, bazı kişilerin maaşlarına ek olarak aldıkları ikramiyeye yakın, hatta daha fazla. Ayodele, "Bu yüzden alışılmadık bir durum değil," diyor.

Ayodele, "Amerika, H-1B vizesini yalnızca vasıflı olmayanlar için tutabilirse, özellikle yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler alanında, şu anda Çin ile yarış halinde olduğu için, çok rekabetçi olmaya devam edecektir" diye ekledi.

Dünyanın dört bir yanındaki yetenekli BT uzmanlarına sahip diğer ülkeler için bu, olağanüstü yeteneklerinin tamamının sınırları terk etmeyeceği anlamına geliyor. Yönetici, "Bu, her biri ülkesinin geleceğini inşa etmeye yardımcı olacak daha fazla nitelikli insana sahip olacağımız anlamına geliyor," diye sözlerini tamamlıyor.