Trump imzayı attı: Brezilya'nın vergi yükü kalktı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump, daha önce yüzde 40 ek gümrük vergisi kararı aldığı Brezilya'yı yeni bir kararla bu vergiden muaf tuttu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'dan ithal edilen belirli tarım ürünlerinin ilave gümrük vergisi uygulamasından muaf tutulmasını öngören kararnameyi onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte, Brezilya'ya yönelik uygulanan ek tarifelerin kapsamının güncellendiği duyuruldu.

TEMMUZ AYINDA YÜZDE 40 EK VERGİ GETİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız temmuz ayında, Brezilya hükümetinin izlediği politikaların ABD'nin ulusal güvenliği, ekonomisi ve dış politikası bakımından "olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit" teşkil ettiği savunulmuş ve bu gerekçeyle yüzde 40 oranında ek gümrük vergisi yürürlüğe konmuştu.

Karar metninde ayrıca, Başkan Trump'ın Ekim ayında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya gelerek mevcut endişeleri masaya yatırdığı ve müzakere sürecini başlatma konusunda mutabakata vardığı bilgisine yer verildi.

MÜZAKERELER SONUÇ VERDİ: LİSTEDEN ÇIKARILDILAR

Yayımlanan kararnamede, iki ülke arasında devam eden görüşmelerin sürdüğü vurgulanırken, kaydedilen ilerleme neticesinde bazı tarımsal ürünlerin ek vergi listesinden silindiği belirtildi.

Yapılan düzenlemenin, 13 Kasım tarihinden itibaren gümrük işlemleri tamamlanan veya antrepodan çekilen ürünler için geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca, gerek görülmesi halinde daha önce tahsil edilen vergilerin iade edilebileceği de not düşüldü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

