Trump imzayı attı: 10 bin dolardan 100 bin dolara çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek nitelikli yabancı çalışanların ABD'de istihdam edilmesine olanak sağlayan H-1B vizesi için başvuru ücretini 1000 dolardan 100 bin dolara çıkaran yeni bir kararnameyi yürürlüğe soktu.

HİNDİSTAN VE ÇİN EN ÇOK YARARLANAN ÜLKELERDİ

ABD merkezli teknoloji devlerinin sıklıkla başvurduğu H-1B programı, özellikle Hindistan ve Çin'den gelen işçi talepleriyle doluydu. 2025 yılı itibarıyla bu program aracılığıyla ABD’ye gelen nitelikli işçilerin yüzde 70’inden fazlası Hindistan kökenliydi.

H-1B kapsamında her yıl yalnızca 85 bin vize, iki ayrı kategori altında sınırlandırılarak dağıtılıyor. Vizeye başvuran kişiler öncelikle çekiliş sistemine dahil olabilmek için düşük bir başvuru ücreti ödüyor. Seçilmeleri durumunda ise, başvurunun resmi olarak işleme alınabilmesi için ek bir ücret daha ödenmesi gerekiyor. Bu masraflar genellikle başvuru sahibini istihdam edecek olan şirketler tarafından karşılanıyor.

'YABANCI ÇALIŞANLARA DEĞİL, AMERİKALILARA YATIRIM YAPIN'

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, firmaların artık düşük maliyetli yabancı iş gücüne erişemeyeceğini belirtti. “Eğer birini eğitmek istiyorsanız, ülkemizin saygın üniversitelerinden mezun olan Amerikalı gençlere yatırım yapın. İşlerimizi yabancılara kaptırmaktan vazgeçmeliyiz,” diyerek bu konuda net bir duruş sergiledi.

WASHINGTON YÖNETİMİ: PROGRAM KÖTÜYE KULLANILDI

Trump yönetimi, H-1B vize sisteminin amacının dışına çıktığını ve son yıllarda suistimal edildiğini öne sürüyor. Beyaz Saray yetkililerine göre, bu kötüye kullanım hem ABD ekonomisine zarar veriyor hem de ulusal güvenliği tehdit ediyor.

Yayımlanan yeni kararname ile hedeflenen ise yalnızca gerçekten yüksek niteliklere sahip profesyonellerin ABD’ye kabul edilmesini sağlamak.