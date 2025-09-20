Trump imzayı attı: 10 bin dolardan 100 bin dolara çıktı

Trump imzayı attı: 10 bin dolardan 100 bin dolara çıktı
Yayınlanma:
Trump, özellikle Hindistan ve Çin'den gelenlerin talep ettiği çalışma vizesine fahiş bir artış yaparak 100 bin dolara çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek nitelikli yabancı çalışanların ABD'de istihdam edilmesine olanak sağlayan H-1B vizesi için başvuru ücretini 1000 dolardan 100 bin dolara çıkaran yeni bir kararnameyi yürürlüğe soktu.

HİNDİSTAN VE ÇİN EN ÇOK YARARLANAN ÜLKELERDİ

ABD merkezli teknoloji devlerinin sıklıkla başvurduğu H-1B programı, özellikle Hindistan ve Çin'den gelen işçi talepleriyle doluydu. 2025 yılı itibarıyla bu program aracılığıyla ABD’ye gelen nitelikli işçilerin yüzde 70’inden fazlası Hindistan kökenliydi.

ABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğizABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğiz

H-1B kapsamında her yıl yalnızca 85 bin vize, iki ayrı kategori altında sınırlandırılarak dağıtılıyor. Vizeye başvuran kişiler öncelikle çekiliş sistemine dahil olabilmek için düşük bir başvuru ücreti ödüyor. Seçilmeleri durumunda ise, başvurunun resmi olarak işleme alınabilmesi için ek bir ücret daha ödenmesi gerekiyor. Bu masraflar genellikle başvuru sahibini istihdam edecek olan şirketler tarafından karşılanıyor.

'YABANCI ÇALIŞANLARA DEĞİL, AMERİKALILARA YATIRIM YAPIN'

abd-3.jpg

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, firmaların artık düşük maliyetli yabancı iş gücüne erişemeyeceğini belirtti. “Eğer birini eğitmek istiyorsanız, ülkemizin saygın üniversitelerinden mezun olan Amerikalı gençlere yatırım yapın. İşlerimizi yabancılara kaptırmaktan vazgeçmeliyiz,” diyerek bu konuda net bir duruş sergiledi.

WASHINGTON YÖNETİMİ: PROGRAM KÖTÜYE KULLANILDI

Trump yönetimi, H-1B vize sisteminin amacının dışına çıktığını ve son yıllarda suistimal edildiğini öne sürüyor. Beyaz Saray yetkililerine göre, bu kötüye kullanım hem ABD ekonomisine zarar veriyor hem de ulusal güvenliği tehdit ediyor.

ABD vizelerine zam geliyor: Türk vatandaşları etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladıABD vizelerine zam geliyor: Türk vatandaşları etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladı

Yayımlanan yeni kararname ile hedeflenen ise yalnızca gerçekten yüksek niteliklere sahip profesyonellerin ABD’ye kabul edilmesini sağlamak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Ekonomi
Bu hafta borsayı siyaset belirledi: Ne dolar ne altın...
Bu hafta borsayı siyaset belirledi: Ne dolar ne altın...
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi