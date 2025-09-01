ABD vizelerine zam geliyor: Türk vatandaşları etkilenecek mi? Büyükelçilik açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren vize başvuru ücretlerinde kapsamlı bir artışa gidiyor. “Visa Integrity Fee” adıyla uygulamaya alınacak olan ek ücretle birlikte B1/B2 tipi turist vizelerinin maliyeti yüzde 135 artışla 185 dolardan 435 dolara yükseliyor.

ÖĞRENCİ VE ÇALIŞMA VİZELERİ DE ZAMDAN ETKİLENECEK

Yeni ücret düzenlemesinden yalnızca turist vizeleri değil; öğrenci (F, J, M) ve çalışma vizeleri (H-1B, L-1, O-1) gibi diğer kategoriler de etkilenecek. Böylece ABD’ye eğitim ya da iş amacıyla gitmek isteyen kişilerin de daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalması bekleniyor.

ESTA BAŞVURU ÜCRETLERİNE DE ZAM

Vize muafiyet programı (ESTA) kapsamında ABD’ye seyahat eden yolcular yeni uygulamanın dışında tutulurken, ESTA başvuru ücretlerinde de artış yapıldı. Bu nedenle, vizeye ihtiyaç duymadan ülkeye giriş yapan ziyaretçiler de ek bir mali yükle karşı karşıya kalacak.

ÜCRETLERİN GERİ ÖDENMESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

ABD yasalarında teorik olarak vize ücretlerinin iade edilmesi mümkün olsa da, uygulamadaki prosedürler ve vizelerin genellikle uzun süre geçerli olması nedeniyle çoğu başvuru sahibinin iade alamayacağı değerlendiriliyor.

TURİZM VE EĞİTİM SEKTÖRÜNE OLUMSUZ ETKİ BEKLENİYOR

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerin yılda 2,7 milyar dolarlık ek gelir yaratmasını öngörüyor. Ancak turizm sektörü temsilcileri bu düzenlemenin, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde uluslararası katılımı ve turizm gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

TURİST GİRİŞLERİ ŞİMDİDEN DÜŞTÜ

Resmi olarak uygulama henüz başlamamışken, ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6 oranında bir azalma yaşandığı bildiriliyor. Bazı ülkelerde ise ABD rezervasyonlarında yüzde 40 ila 60 arasında gerileme olduğu belirtiliyor.

ABD VİZELERİ ARTIK EN PAHALILAR ARASINDA

Getirilen zam sonrası ABD vizesi, dünyanın en pahalı vizelerinden biri oldu. Turizm sektörü ise bu artış nedeniyle endişeli. Vize ücretlerine gelen yüzde 135'lik zam nedeniyle, ABD'nin uluslararası öğrenci ve turist pazarındaki rekabet gücünün zayıflayabileceği endişesi hakim. Sektör, ülkenin küresel cazibesini azaltabileceğini ifade ediyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA ŞİMDİLİK ZAM YOK

Dünya'nın haberine göre, ABD Büyükelçiliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları için geçerli vize ücretlerinde şu an için herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgi yer aldı: Yazılı açıklamada, “An itibarıyla, Türk vatandaşlarına yönelik vize ücreti tarifesinde bir güncelleme bulunmamaktadır.”

Yetkililer, vatandaşların vize başvuru süreçleriyle ilgili doğru ve güncel bilgilere yalnızca ABD’nin resmi kaynaklarından ulaşmaları gerektiğini vurguladı.