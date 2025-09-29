Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ülkede yayınlanan yabancı filmlere el attı. Film yapımcılığının 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi' ABD'nin elinden alındığını iddia eden Trump, yabancı filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını bildirdi.

Her açıklaması gündem olan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yeni bir vergi kararıyla gündemde. Film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" savunan Trump, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını açıkladı.

"BİR BEBEĞİN ELİNDEN ŞEKERİNİN ÇALINMASI GİBİ"

ABD merkezli Truth Social hesabından konuyla ilgili yaptığı benzetmede "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" ifadesini kullanan Trump, California'nın, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldığını öne sürdü.

"YÜZDE 100 TARİFE UYGULAYACAĞIM"

Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

