TPAO'nun Tekirdağ ruhsatı uzatıldı

TPAO'nun Tekirdağ’da yürütülen sondaj çalışmalarında arama ruhsatının süresi uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Tekirdağ’da yürütülen sondaj çalışmaları için süre uzatıldı.

SÜRE 2028 YILINA UZATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kararına göre, Tekirdağ’da bulunan 14 bin 537 hektar büyüklüğündeki kara sahasında gerçekleştirilen doğalgaz keşfi, bölgede çalışmaların uzatılması kararını beraberinde getirdi.

Söz konusu sahadaki gazın ticari olarak değerlendirilmesi, sahanın geliştirilmesi ve yer altındaki kaynağın ekonomiye kazandırılması amacıyla ruhsat süresinin 6 Haziran 2028’e kadar uzatılmasına karar verildi.

HİDROKARBON POTANSİYELİNE VURGU

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, ruhsat süresinin uzatılma gerekçesi olarak "bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ekonomiye kazandırılması" vurgulandı. TPAO, 2028 yılına kadar bu devasa kara sahasında geliştirme çalışmalarını sürdürerek, doğalgazın sisteme dahil edilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

