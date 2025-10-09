Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor

Otomotiv düzenleyicilerine göre, ABD'de yaklaşık 394.000 Toyota aracı, sürücülerin arkalarını görme yeteneğini azaltabilecek ve güvenlik riski oluşturabilecek geri görüş kamerası sorunları nedeniyle geri çağrılıyor .

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2022-2025 model yılları arasında üretilen Tundra ve Tundra Hybrid araçlar ile 2023-2025 model yılları arasında üretilen Sequoia Hybrid araçlarının geri çağırmadan etkilendiğini bildirdi.

NHTSA'YA GÖRE GERİ ÇAĞIRMANIN ARKASINDA BİR YAZILIM HATASI VAR

Düzenleyiciler, hatanın araç geri vitese takıldığında dikiz aynasının görüntülenmemesine neden olabileceğini, yani aracın Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardı (FMVSS) No. 111, "Arka Görüş" gerekliliklerine uymadığını belirtti.

BU DURUM SÜRÜCÜLER İÇİN KAZA RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Bayiler, multimedya ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek. Geri çağırma bildirimi, araç sahiplerine en geç 16 Kasım'da postayla gönderilecek. NHTSA, araç sahiplerinin daha fazla bilgi için Toyota müşteri hizmetlerini arayabileceğini de belirtti.

Geri çağırma, Toyota'nın geri vites lambalarında meydana gelen ve araçların çalışmamasına neden olabilecek bir arıza nedeniyle 443.000'den fazla Tundra ve Tundra hibrit kamyonunu geri çağırmasından sadece birkaç ay sonra geldi.

NHTSA , Mayıs ayında yaptığı geri çağırmada, sorunun "düşük ortam ışığı koşullarında" sürücünün arka görüşünü kısıtlayabileceğini ve kamyonların geri geldiğini gösteren net bir sinyal olmadan yolda kalan diğer kişilere yol verebileceğini belirtti.