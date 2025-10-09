Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor

Toyota sahipleri dikkat! Geri görüş kamerası sorunu kaza riskini artırıyor
Yayınlanma:
Toyota, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle yaklaşık 394.000 aracı geri çağırıyor. Yazılım hatası, bazı Tundra ve Sequoia modellerinde geri görüş kamerasının görüntülenmesini engelliyor, bayiler sistemleri ücretsiz olarak güncelleyecek.

Otomotiv düzenleyicilerine göre, ABD'de yaklaşık 394.000 Toyota aracı, sürücülerin arkalarını görme yeteneğini azaltabilecek ve güvenlik riski oluşturabilecek geri görüş kamerası sorunları nedeniyle geri çağrılıyor .

toyota-tundra.webp

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2022-2025 model yılları arasında üretilen Tundra ve Tundra Hybrid araçlar ile 2023-2025 model yılları arasında üretilen Sequoia Hybrid araçlarının geri çağırmadan etkilendiğini bildirdi.

NHTSA'YA GÖRE GERİ ÇAĞIRMANIN ARKASINDA BİR YAZILIM HATASI VAR

toyota-tundra-2024.webp

Düzenleyiciler, hatanın araç geri vitese takıldığında dikiz aynasının görüntülenmemesine neden olabileceğini, yani aracın Federal Motorlu Taşıt Güvenlik Standardı (FMVSS) No. 111, "Arka Görüş" gerekliliklerine uymadığını belirtti.

BU DURUM SÜRÜCÜLER İÇİN KAZA RİSKİNİ DE ARTIRIYOR

Bayiler, multimedya ekran yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek. Geri çağırma bildirimi, araç sahiplerine en geç 16 Kasım'da postayla gönderilecek. NHTSA, araç sahiplerinin daha fazla bilgi için Toyota müşteri hizmetlerini arayabileceğini de belirtti.

2024-sequoia-capstone.webp

Geri çağırma, Toyota'nın geri vites lambalarında meydana gelen ve araçların çalışmamasına neden olabilecek bir arıza nedeniyle 443.000'den fazla Tundra ve Tundra hibrit kamyonunu geri çağırmasından sadece birkaç ay sonra geldi.

NHTSA , Mayıs ayında yaptığı geri çağırmada, sorunun "düşük ortam ışığı koşullarında" sürücünün arka görüşünü kısıtlayabileceğini ve kamyonların geri geldiğini gösteren net bir sinyal olmadan yolda kalan diğer kişilere yol verebileceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Ekonomi
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi
Çinli Rolls-Royce 13 dakikada tükendi