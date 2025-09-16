Tosyalı'dan medya yatırımı açıklaması

Tosyalı Holding, bazı basın organlarında yer alan “medya sektörüne yatırım yapacağı” yönündeki haberlerle ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Şirket, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve sanayi odaklı faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

“MEDYA ALANI GÜNDEMİMİZDE DEĞİL”

Holding tarafından yapılan açıklamada, “Tosyalı Holding’in medya sektörüne yatırım yapmayı planladığı” yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı. Şirket, böyle bir girişimin söz konusu olmadığını ve herhangi bir temas ya da görüşme gerçekleştirilmediğini belirtti.

“KAMUOYUNU DOĞRU BİLGİLENDİRME GEREĞİ DUYDUK”

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bazı medya mecralarında ve sosyal platformlarda, şirketimizin medya sektörüne yatırım yapacağı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Hiçbir şekilde temasımız ve girişimimiz bulunmamasına rağmen bu tür haberlerin yayılması nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.”

“TOSYALI, SANAYİCİ KİMLİĞİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Tosyalı Holding’in 70 yılı aşkın süredir sanayi alanında faaliyet gösterdiği hatırlatılan açıklamada, grubun yüksek teknolojili üretime odaklanarak global çelik endüstrisinde önemli bir konuma ulaştığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında şu bilgilere de yer verildi:

“Üç kıtada, 50’nin üzerinde üretim tesisi ve yaklaşık 15 bin çalışanımızla faaliyet gösteriyoruz. Yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitemizle yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen demir-çelik üreticilerinden biriyiz. 2024 yılında dünya sıralamasında 46’ncılığa yükselirken, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük çelik üreticisi konumuna ulaştık.”

“STRATEJİK SEKTÖRLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Tosyalı Holding, sanayi ve teknolojiye dayalı, katma değer yaratan alanlarda yatırımlarına devam ettiğini belirtirken, medya sektörünün bu odak alanlar arasında yer almadığını açıkça dile getirdi: