TOGG'a ortak mı geliyor? Açıklama yapıldı!

Yayınlanma:
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı yeni bir ortağın gelip gelmeyeceğine ilişkin sorulara yanıt verdi. Tosyalı ilerleyen dönemde TOGG’un mutlaka halka arz edilmesi gerektiğini söyledi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve CEO Gürcan Karakaş, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında TOGG’un T10F modeliyle Avrupa sahnesine çıktığını duyurdu.

Euro NCAP’ten 5 yıldız alan T10F ve T10X modelleriyle güvenlikte iddialı olduklarını belirten yönetim, Almanya’dan sonra Fransa ve İtalya pazarlarına giriş yapacaklarını açıkladı.

Togg'un Almanya'da Türkiye'den daha uygun fiyatlı olduğu ve daha az asgari ücretle alınabildiği haberleri gündem olmuştu.

AA'nın haberine göre Fuat Tosyalı, güvenlik ve kaliteye yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını vurguladı.

FUAT TOSYALI: “ORTAKLIK PLANIMIZ YOK, HALKA ARZ MUTLAKA OLACAK”

Tosyalı, yerli veya yabancı herhangi bir yatırımcıyla ortaklık görüşmesi yapmadıklarını, 5 ortakla yollarına devam ettiklerini belirtti. Ancak ilerleyen dönemde TOGG’un mutlaka halka arz edilmesi gerektiğini ifade etti.

ALMANYA'DA SATIŞ FİYATI TÜRKİYE’DEN UCUZ OLMAYACAK

29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açılacak TOGG modellerinin fabrika çıkış fiyatının Türkiye’den daha düşük olmayacağını açıklayan Tosyalı, vergisel yüklerin fiyat farkı oluşturduğunu ve bunun kendi kontrollerinde olmadığını söyledi.

LFP BATARYA İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

CEO Gürcan Karakaş, LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Yeni nesil batarya kimyalarıyla TOGG’un menzil ve güvenlik avantajını artırmayı hedeflediklerini aktardı.

T8X MODELİ GELİYOR, ACENTE BAYİLİĞİ BAŞLIYOR

Karakaş, T10X’in daha küçük kardeşi olacak T8X modeli için çalışmaların başladığını açıkladı.
Yeni modelin 2 yıl içinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Öte yandan, önümüzdeki 3-5 ay içinde 5-6 noktada acente bayiliği sistemine geçilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

