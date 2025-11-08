TOKİ yapacak! Konut projesine başvur tarihi belli oldu

Yayınlanma:
TOKİ tarafından yapılacak olan 500 bin sosyal konut için başvuru tarihi 10 Kasım olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek olan 500 bin konut için başvuru tarihi belli oldu.

İLK BAŞVURU 10 KASIM'DA

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Bakanlık trarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilde inşa edilecek ve iktidarın “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırdığı proje kapsamında yapılacak konutlara başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor.

Proje, 500 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyor ve başvurular e-Devlet üzerinden veya banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURULAR KİMLİK NUMARASINA GÖRE

Başvuruların yoğunluğunu azaltmak amacıyla, kampanyanın ilk 5 gününde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvurular alınacak:

10 Kasım: Kimlik numarası sonu 0 olanlar

11 Kasım: Kimlik numarası sonu 2 olanlar

12 Kasım: Kimlik numarası sonu 4 olanlar

13 Kasım: Kimlik numarası sonu 6 olanlar

14 Kasım: Kimlik numarası sonu 8 olanlar

15 Kasım’dan itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilecek.

BANKA ŞUBELERİNDEN BAŞVURU

2023/09/13/konut-kredisi3.jpg

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden yapılacak başvurularda kimlik numarası sınırlaması bulunmuyor.

Başvurular 18 Aralık 2025’e kadar e-Devlet üzerinden, 19 Aralık 2025’e kadar ise banka şubeleri aracılığıyla alınacak.

Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri, başvuru bedeli ödemeden sadece banka şubeleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

