Ticaret Bakanlığından 548 firmaya ihracat desteği

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 548 firmaya izin belgesi verdi.

Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayında 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebi üzerine 26, resen de 4 olmak üzere toplam 30 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

