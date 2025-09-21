Ticaret Bakanlığından 548 firmaya ihracat desteği

Ticaret Bakanlığından 548 firmaya ihracat desteği
Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustos ayında 548 firmaya izin belgesi düzenledi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 548 firmaya izin belgesi verdi.

Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, hariçte işleme, yurt içi satış ve teslim, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ağustos ayında 548 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebi üzerine 26, resen de 4 olmak üzere toplam 30 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Bu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozduBu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozdu

Şirketlere yeni zorunluluk getirildiŞirketlere yeni zorunluluk getirildi

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Ekonomi
Bakan yeşil ışık yaktı: Marketler pazar günleri kapanabilir!
Marketler pazar günleri kapanabilir!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!