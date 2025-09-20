Şirketlere yeni zorunluluk getirildi

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin e-defter olarak tutulması artık zorunlu hale getirildi.

TEBLİĞDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan “İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu kapsamda, tebliğde yer alan şirketlerin pay defteri ve genel kurul toplantı ile müzakere defterlerini elektronik ortamda tutmaları zorunlu kılındı.

FİZİKİ DEFTERLERİN KAPANIŞ ONAY SÜRESİ UZATILDI

Elektronik defter tutma yükümlülüğüne giren ve halen fiziki defter kullanan şirketlerin, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren noter aracılığıyla fiziki defterlerinin kapanış onayını yaptırmaları için verilen süre 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME

Elektronik ortamda yönetim kurulu karar defterini tutmaya başlayan şirketler, bu defteri tekrar fiziki ortamda tutmak isterse, ilgili yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığı’na sunmaları durumunda elektronik sistemdeki defter kapatılacak. Fiziki defterin açılış onayı ise Bakanlık tarafından verilen belge doğrultusunda noter tarafından gerçekleştirilecek.