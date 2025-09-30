Tesla model Y’nin ucuz versiyonu geliyor ancak neleri neleri feda ediyor!

Cybercab'den esinlenerek tamamen yeni bir modelin üretileceğine dair söylentilere rağmen Elon Musk, bunun mevcut Crossover'ın daha ekonomik bir versiyonu olduğunu açıkladı.

﻿Maliyetlerin nasıl düşürüleceği ise bir soru işareti. Model Y, zaten minimalist bir felsefeye dayanıyor ve işlevlerin çoğu dokunmatik ekrana ve verimli üretim süreçlerine odaklanıyor. Ancak tanınmış hacker 'GreenTheOnly'ye göre tek çözüm, günlük kullanımı kolaylaştıran konfor unsurlarının çoğunu ortadan kaldırmak.

﻿Son yenilikler arasında manuel koltuklar, daha sade iç aydınlatma , kapı aydınlatmalarının kaldırılması ve arka yolcular için ikinci ekranın kaldırılması yer alıyor . Tavanın , cam panoramik yüzeyin yokluğuna uyum sağlayan fiberglastan yapıldığı söyleniyor .

Aynı şekilde, elektrikli katlanan aynaların kaldırılacağı ve süspansiyon sisteminin basitleştirileceği söyleniyor . Araç, lastik basınç sensörleri olmadan 18 inç jantlarla yol alacak.

Daha da uç bir hamle ise arka kameradaki ısıtma direncinin kaldırılması olabilir ; bu da Tesla'nın en ucuz versiyonu satın alanların Tam Otonom Sürüş'e yatırım yapmayacağını hesapladığını gösteriyor .

﻿Elektrikli güç aktarma organları açısından bilgiler daha belirsiz. Baz versiyon, motorlar için "özel ayarlar" ile hem arkadan çekişli hem de dört tekerlekten çekişli olarak sunulacak, ancak daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Tesla'nın fiyatı düşürmek için ekipmanlarını azaltması ilk kez olmayacak : Örneğin Meksika pazarında Model 3, ısıtma veya havalandırması olmayan kumaş koltuklar, daha az hoparlör ve daha ince pencerelerle sunuluyor .

﻿Şirketin mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Lars Moravy, Model Y'nin en uygun fiyatlı versiyonunun, ABD'de federal teşviklerin kaldırılmasıyla mükemmel bir senkronizasyon içinde, yılın son çeyreğinde tanıtılacağını açıkladı.