Telefonu eline alan buralara girmeden duramadı: BTK açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'nin internet ve sosyal medya kullanımı ile içerik üretimine ilişkin 2025 yılı verilerini paylaştı. En çok kullanılan uygulamalarda ilk 3'teki devler dikkatleri çekerken üreticilerin yayın tercihi de en çok kullanılan uygulamada oldu.

Türkiye, telefonu eline alınca buralara girmekten kendini alıkoyamadı. İşte o uygulamalar...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, BTK tarafından yayımlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2025 Son Çeyrek" raporu, vatandaşların dijital alışkanlıklarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Rapora göre Türkiye'deki toplam internet trafiğinin yüzde 65,8 gibi devasa bir bölümünü medya akış platformları oluşturuyor. Veri trafiğinde web siteleri yüzde 14,7, mesajlaşma uygulamaları yüzde 5,4 ve online oyunlar yüzde 3,3'lük paya sahip.

İnternet trafiğinin büyük çoğunluğunun ise sabit bağlantılar üzerinden aktığı görülüyor; indirme işlemlerinin yüzde 83,3’ü, yükleme işlemlerinin ise yüzde 86,1’i sabit hatlar aracılığıyla gerçekleşti. Mobil bağlantıların toplam trafikteki payı ise yüzde 16,5 seviyesinde kaldı.

Türkiye'nin uygulama tercihlerinde YouTube açık ara liderliğini koruyor. Toplam veri tüketiminin yüzde 44,3’ünü tek başına çeken YouTube, hem medya akışında hem de içerik üretiminde ilk sırada yer alıyor. İçerik üreticilerinin yüzde 39,7’si YouTube’u tercih ederken, onu yüzde 13,5 ile Instagram izliyor.

Sosyal medya devleri arasındaki rekabette ise veri trafiği bazında Instagram yüzde 17, TikTok ise yüzde 4,7’lik oranlarla YouTube’u takip ediyor.

Mesajlaşma ve iletişim kanallarında ise ilginç bir tablo ortaya çıktı. Anlık mesajlaşma trafiğinin yüzde 64,1’ini Instagram domine ederken, onu yüzde 15,2 ile Facebook ve yüzde 10,9 ile WhatsApp izledi. Ancak iş sesli ve görüntülü görüşmeye geldiğinde WhatsApp, yüzde 55,9’luk pay ile zirvedeki yerini kimseye bırakmadı.

Oyun dünyasında Steam yüzde 35,6 ile en popüler platform olurken, bulut depolama tarafında iCloud yüzde 64’lük oranla rakiplerine büyük fark attı.

Bu veriler, Türk kullanıcısının dijital dünyada vaktinin büyük bir kısmını video içeriklere ve sosyal medya tabanlı mesajlaşmaya ayırdığını bir kez daha kanıtladı.