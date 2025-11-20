TCMB Başkanı Karahan, Bakan Göktaş'ı ziyaret etti

TCMB Başkanı Karahan, Bakan Göktaş'ı ziyaret etti
Yayınlanma:
TCMB Başkanı Karahan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Göktaş ziyarete ilişkin paylaşımında, Karahan ile sosyal destek programlarının finansal kapsayıcılığını ele aldıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ı bakanlıkta ağırladı.

GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?

2024/05/10/fatih-karahan.webp

Bakanlık makamında gerçekleşen temasa dair detayları Bakan Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu. Görüşmenin içeriğine dair bilgiler veren Göktaş, ziyaretinden ötürü Karahan'a teşekkürlerini iletti.

GÖKTAŞ X'TEN PAYLAŞTI

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile odaklı sosyal destek programlarımızın finansal kapsayıcılığını, gençlerimizin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

