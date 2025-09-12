TCMB Başkanı Karahan açıkladı: Ara hedeflerde sapma olursa sıkılaşma devreye alınacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz kararının ardından yayımlanan sunumunda ara hedeflerin tutumaması halinde sıkışma tedbirlerinin devreye alınacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” başlıklı İngilizce sunumu Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Sunumda, para politikasının enflasyon beklentileri doğrultusunda şekilleneceği vurgulanırken, gerekli görüldüğü takdirde ilave sıkılaştırma adımlarının atılabileceği ifade edildi.

SÜRDÜRÜLEN SIKI DURUŞ DEZENFLASYON SÜRECİNİ DESTEKLEYECEK

TCMB Başkanı Karahan, fiyat istikrarı hedefi sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Karahan’a göre, mevcut parasal sıkılaşma; talep, döviz kuru ve beklentiler kanalıyla dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak.

Ayrıca, Orta Vadeli Program (OVP) ile ortaya konulan makroekonomik çerçevenin, bu sürece önemli ölçüde destek sunacağı da ifade edildi.

FAİZ POLİTİKASI ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE GÖRE BELİRLENECEK

Karahan, Para Politikası Kurulu’nun politika faizi kararlarını, hem gerçekleşen hem de beklenen enflasyon ile bu enflasyonun temel eğilimlerini dikkate alarak alacağını belirtti. Böylelikle, dezenflasyon hedefiyle uyumlu bir para politikası sıkılığı sağlanmış olacak.

Her toplantıda faiz kararlarının, enflasyon görünümüne odaklanılarak dikkatli bir şekilde gözden geçirileceğini ifade eden Karahan, ayrıca şu uyarıda bulundu:

“Eğer enflasyon görünümünde, belirlenen ara hedeflerden anlamlı bir sapma yaşanırsa, para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacaktır.”

