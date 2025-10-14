Tarım ürünlerinde fiyatlar yüzde 46,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım ürünlerinin üretici fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,83, bir önceki aya göre ise yüzde 5,80 oranında arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE

Verilere göre tarım ve avcılıkla ilgili ürünlerde fiyatlar aylık bazda yüzde 6,28 yükseldi. Orman ürünlerinde artış yüzde 0,25 olurken, balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,96 düşüş görüldü.

Bitkisel üretimde de artış dikkat çekti. Tek yıllık bitkisel ürünlerde fiyatlar yüzde 5,10, çok yıllık ürünlerde ise yüzde 4,38 arttı. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerdeki artış oranı ise yüzde 3,42 olarak kaydedildi.

MEYVE FİYATLARI REKOR KIRDI

Yıllık bazda en yüksek artış, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler grubunda yaşandı. Bu gruptaki fiyatlar yüzde 155,54 oranında artarak zirveye yerleşti. Aylık bazda ise diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler grubunda fiyatlar yüzde 19,63 arttı.

YILIN İLK DOKUZ AYINDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Tarım-ÜFE, yılın başından bu yana (Aralık 2024’e göre) yüzde 28,90 oranında yükseldi. Son 12 aylık ortalamalara bakıldığında ise artış yüzde 37,98 olarak gerçekleşti.

Tarım ürünlerindeki bu fiyat artışı, özellikle meyve ve hayvansal ürünlerdeki maliyetlerin yükselmesinden kaynaklandı.