Taksiciler vergiden muaf mı olacak? Meclis'e teklif sunuldu

AKP, tarafından hazırlanan 22 maddelik yeni "torba kanun teklifi"ni Meclis Başkanlığına sunuldu. Kısa süre içinde komisyonlarda görüşülmesi beklenecek olan pakette, özellikle taksi ve dolmuş esnafının uzun süredir beklediği plaka vergisi muafiyeti ve 'akaryakıtta vergi kaçırmayla' mücadele maddeleri öne çıktı.

TAKSİCİ ESNAFINA PLAKA SATIŞINDA MUAFİYET

Yeni torba yasa teklifinin en dikkat çeken maddesi taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis aracı işletmecilerini yakından ilgilendiriyor:

Plaka Satışında Vergi Muafiyeti: Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan esnafın, bu düzenleme yürürlüğe girmeden önce sahip olduğu ticari plakaları satışından doğan kazançları gelir vergisinden tamamen muaf tutulacak. Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra satın alınacak plakaların satışı ise genel vergi hükümlerine tabi olmaya devam edecek.

Hasılat Bazlı Vergide 3 Yıl Sınırı: Taksimetre cihazları üzerinden esnafın elde ettiği hasılatın tamamı sistem üzerinden anlık takip edilecek. Esnaf, hasılat esaslı vergi sistemine dâhil edilecek ve bu kolaylıktan en fazla 3 yıl yararlanabilecek.

GENÇLERİN ALDIĞI BİLETLERDEN EĞLENCE VERGİSİ ALINMAYACAK

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla pakete bir "jest" maddesi eklendi. Buna göre; 18 yaş altındaki çocuk ve gençler ile eğitim hayatı devam eden 25 yaş altı öğrencilerin satın alacağı sinema, tiyatro ve konser biletlerinden hiçbir şekilde eğlence vergisi alınmayacak.

DEPREM BÖLGESİNE KDV MUAFİYETİ

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinin hızla ayağa kaldırılması amacıyla hayata geçirilen KDV istisnasında süre uzatımına gidilmesi de teklifte yer aldı. Bölgede inşası süren konut, iş yeri, okul ve hastane gibi tüm kamu yatırımlarına uygulanan KDV muafiyeti 31 Aralık 2028 tarihine kadar geçerli olacak.

AKARYAKITTA DENETİM

Türkiye gazetesinin haberine göre akaryakıt ve LPG piyasasında sahte fatura ve vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında idari tedbirler en üst seviyeye çıkarılıyor. Vergi tahsilat güvenliğini sağlamak amacıyla, idarenin şirketlerden talep edebileceği teminat artırma yetkisi 2 katından 5 katına fırlatılacak. Sahte belge düzenleyen istasyonlara yönelik kesintisiz yaptırımlar uygulanacak.

TORBA YASADAKİ DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Denizciliğe Prim Desteği: Türk Uluslararası Gemi Sicili’ne kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerdeki Türk gemi adamlarının sigorta prim payının yüzde 50’sini 1 Ocak 2032’ye kadar devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 2036’ya kadar uzatabilecek.

Belediye Taşınmazlarına Taksit: Belediyelere ait taşınmazların satışında yüzde 25 peşinat ödenmesi şartıyla, kalan tutara 2 yıla kadar 12 taksit imkanı tanınacak.

Araç Tescil Süresi Uzadı: Elektronik ortamda satışı yapılan araçların tescil süresi esnafı ve vatandaşı rahatlatmak adına 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılacak.

Doğa İçinde Rehabilitasyon: Devlete ait engelli ve yaşlı bakım merkezleri artık ormanlık alanlara da kurulabilecek; orman terapisi modelleri kurumsallaşacak.

Emniyette Kadro Düzenlemesi: Emniyet Teşkilat Kanunu değiştirilerek amir rütbelerindeki azami kadro oranları güncellenecek. Sağlık veya hukuki süreçler nedeniyle ilişiği kesilen personele 6 ay içinde başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri’nde uygun kadrolara atanma hakkı tanınacak.