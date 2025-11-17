Suya aylık zam gelecek! Hizmet bedellerinde yüzde 94'e varan artış

İBB Meclisi Kasım ayı toplantılarının 4'üncü oturumunda İSKİ’nin 2026 yılı mali bütçesi için 98 milyar 857 milyon TL ödenek 124 kabul, 64 red oyuyla kabul edildi.

Oturumda, suya TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalamasına göre her ay zam yapılmasına 1 Ocak 2026’dan sonra devam etmesi üzerinde karar alındı.

İSKİ’nin 2026 yılı hizmet bedeli tarifelerine yüzde 94,5’e varan oranlarda zam yapılırken, aynı oturumda 20 ilçe belediyesinin bütçeleri de Meclis’ten geçti.

20 İLÇE BÜTÇELERİ KARARA BAĞLANDI

4'ncü oturum Meclis 2’nci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Oturumda İSKİ Genel Kurulu da gerçekleştirilerek: Su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi, İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri, İSKİ’nin 2026 mali yılı bütçesi, İSKİ’nin 2026–2030 Stratejik Planı, yatırım ve performans programları ve devamında 20 ilçe belediyesinin 2026 bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

SUYA HER AY ZAM 2026'DA DA DEVAM EDECEK

Genel Kurul’da ilk olarak, su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi ele alındı. Teklifte, İBB Meclisi’nin 20 Kasım 2024 tarihli oturumunda alınan kararla başlatılan, İstanbul’da suya TÜFE ile Yİ-ÜFE’nin toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar sürmesi talep edildi.

Yani mevcut düzenlemeye göre su faturalarına yansıtılan, TÜFE + Yİ-ÜFE / 2 formülüne dayalı aylık fiyat güncellemesi, yeni yıldan sonra da devam edecek. Teklif oylamaya sunuldu, oy çokluğuyla kabul edildi ve aylık zam mekanizmasının 1 Ocak 2026’dan sonra da yürürlükte kalması kararlaştırıldı.

BAZI HİZMET KALEMLERİNDE İSTENEN ARTIŞLAR

Genel Kurul’da, suya ilişkin aylık zam kararının ardından “İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri” teklifi görüşüldü. Teklif, İSKİ’nin farklı kalemlerde sunduğu hizmetlerin bedellerine ilişkin yeni tarifeleri içerdi.

Teklif metninde, bazı hizmet kalemlerinde istenen artışlar şöyle yer aldı:

Su kapama–açma bedeli, 379 TL’den yüzde 34 zamla 507 TL’ye çıkarılması talep edildi. Vidanjör hizmeti bedeli, 929 TL’den yüzde 94,5 artışla 1807 TL’ye yükseltilmesi istendi. Yapı proje inceleme ücreti, 881 TL’den yüzde 15,66 artışla 1019 TL’ye çıkarılması teklif edildi. Şebeke proje inceleme ve onay bedeli, 8 bin 299 TL’den yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 TL’ye yükseltilmesi talep edildi. Şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedeli, 16 bin 968 TL’nin yüzde 17 zamla 19 bin 850 TL’ye yükseltilmesi öngörüldü.

ZAMLI TARİFELER 1 OCAK'TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İSKİ’nin hizmetlerine ilişkin bu zam talebi Meclis’te kabul edildi. Yeni zamlı hizmet tarifelerinin 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.