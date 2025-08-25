Üretici ekonomiye güveniyor mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1832 işletmenin yanıtlarının ağırlıklandırılıp değerlendirilmesiyle oluşturulan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), Temmuz ayına göre 0,4 puanlık artışla 100,6 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış RKGE ise 1,7 puanlık yükselişle yine 100,6 seviyesinde belirlendi.

ÜRETİMDE ARTIŞ, İHRACATTA ZAYIFLAMA SİNYALİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildiren işletmelerin oranının arttığı görülürken, ihracat siparişlerinde azalma bildirenlerin oranı da yükseldi. İç piyasa siparişlerinde azalma yönündeki değerlendirmeler ise önceki aya göre zayıflama gösterdi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında kaldığını bildirenlerin oranı artarken, mevcut mamul mal stoku seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirtenlerin oranı azaldı. Bu gösterge, stok seviyelerinin mevsim normallerinin altında olduğunu belirtenlerin ağırlık kazandığını ortaya koydu.

GELECEĞE DAİR BEKLENTİLERDE ZAYIFLAMA

Gelecek üç aya ilişkin öngörülerde ise, üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat siparişlerine dair artış beklentileri önceki aya kıyasla zayıfladı. Ayrıca, önümüzdeki 12 ay için sabit sermaye yatırımlarında ve gelecek üç ayda istihdam artışı beklentilerinde de bir miktar gerileme görüldü.

ÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Gelecek üç aya dair ortalama birim maliyetlerde artış bekleyenlerin oranı yükseldi. Aynı şekilde, son üç ayda maliyetlerin arttığını bildiren işletmelerin oranı da artış gösterdi.

Gelecek üç ayda satış fiyatlarında artış olacağına yönelik beklentiler güçlenirken, 12 aylık dönem sonu itibarıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi, bir önceki aya göre 1,4 puan düşerek yüzde 35,4 seviyesine geriledi.

GENEL GİDİŞATA DAİR KÖTÜMSERLİK AZALDI

Sanayi sektöründeki genel gidişata ilişkin yapılan değerlendirmelerde, bir önceki aya göre daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranında azalma yaşandığı görüldü. Ekonomiye güven endeksinde 100 puanın altı güvensizliğe işaret ederken 100 puanın üstü iyimserliği ifade ediyor. Yaşanan yükseliş üreticilerin, ekonomiye dair genel algısında sınırlı da olsa iyileşme eğilimi olduğunu ortaya koydu.