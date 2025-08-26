Son dakika | TCMB anketi açıkladı: Enflasyon tahmini belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ait sektörel enflasyon beklentileri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentilerinde tüm kesimlerde düşüş gözlendi.

BEKLENTİLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahmini bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine gerilerken; reel sektör için bu oran 1,3 puanlık düşüşle yüzde 37,7 olarak kaydedildi. Hanehalkı enflasyon beklentisi ise 0,4 puanlık azalmayla yüzde 54,1 seviyesine indi.

EN DÜŞÜK DÜZEY SON ÜÇ YILIN EN DİBİNDE

Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi, Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaşarak dikkat çekti. Ayrıca, önümüzdeki 12 aylık süreçte enflasyonun gerilemesini bekleyen bireylerin oranı, temmuz ayına kıyasla 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesine yükseldi.

VERİLER NASIL DERLENİYOR?

Açıklanan beklenti verileri, farklı kaynaklardan elde edilen üç temel anket üzerinden oluşturuluyor:

Piyasa Katılımcıları Anketi

İktisadi Yönelim Anketi

TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi

Bu anketlerle, finansal piyasa uzmanlarının, imalat sanayii temsilcilerinin ve bireysel tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik enflasyon beklentileri ölçümleniyor.

YAYINLAR HAZİRAN 2024’TE BAŞLADI

TCMB, sektörel bazda enflasyon beklentilerini içeren bu çalışmaları Haziran 2024 itibarıyla yayımlamaya başlamıştı.