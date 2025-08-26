Son dakika | TCMB anketi açıkladı: Enflasyon tahmini belli oldu!

Son dakika | TCMB anketi açıkladı: Enflasyon tahmini belli oldu!
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi. TCMB enflasyon tahmini anketinin sonuçları açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ait sektörel enflasyon beklentileri anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentilerinde tüm kesimlerde düşüş gözlendi.

BEKLENTİLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Piyasa katılımcıları için 12 ay sonrası yıllık enflasyon tahmini bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine gerilerken; reel sektör için bu oran 1,3 puanlık düşüşle yüzde 37,7 olarak kaydedildi. Hanehalkı enflasyon beklentisi ise 0,4 puanlık azalmayla yüzde 54,1 seviyesine indi.

EN DÜŞÜK DÜZEY SON ÜÇ YILIN EN DİBİNDE

Hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi, Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye ulaşarak dikkat çekti. Ayrıca, önümüzdeki 12 aylık süreçte enflasyonun gerilemesini bekleyen bireylerin oranı, temmuz ayına kıyasla 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesine yükseldi.

VERİLER NASIL DERLENİYOR?

Açıklanan beklenti verileri, farklı kaynaklardan elde edilen üç temel anket üzerinden oluşturuluyor:

Piyasa Katılımcıları Anketi

İktisadi Yönelim Anketi

TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi

Bu anketlerle, finansal piyasa uzmanlarının, imalat sanayii temsilcilerinin ve bireysel tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik enflasyon beklentileri ölçümleniyor.

YAYINLAR HAZİRAN 2024’TE BAŞLADI

TCMB, sektörel bazda enflasyon beklentilerini içeren bu çalışmaları Haziran 2024 itibarıyla yayımlamaya başlamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Vize 17 bin lira olacak: Son tarih 1 Ekim
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
Tekstil patronunu böyle kurşunladılar! Hem de gündüz vakti
4. toplantı öncesi Memur-Sen'den Bakanlık önünde zam açıklaması
Memur-Sen Bakanlık önünde: Gözümüz Hakem'de, Hakem'in gözü Maliye Bakanlığı'nda