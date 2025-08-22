Son dakika! Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurmadığını açıkladı

Son dakika! Memur-Sen Hakem Kurulu'na başvurmadığını açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Memur-Sen anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşme görüşmeleri için Hakem Kurulu'na başvurmadığını açıkladı.

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın görüşüldüğü 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Memur-Sen Hakem Heyeti'ne başvurmadığını duyurdu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmamasının ardından zam pazarlığı masasında yer alan konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzaladı. Zam görüşmelerinde masada bulunan Memur-Sen, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldığını duyurdu.

"HAKEM KURULU’NA GÖTÜRMEME KARARI ALDIK"

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, "Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

