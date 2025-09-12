Son dakika | Köprü ve otoyollar satılıyor mu? Açıklama geldi!

İstanbul'daki iki boğaz köprüsü ile 9 otoyolun satılacağı haberlerinden günler sonra Dezenformasyonla Mücadele Merkezi köprülerin satılmadığını işletme hakkının devredildiğini bildirdi. Yanıltıcı haberler diye nitelendirilen haberlerde ise işletme hakkının devredileceği belirtilmişti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), otoyol ve köprülerin satıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"SATIŞ DEĞİL, İŞLETME HAKKI DEVİR SÜRECİ"

DMM, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve otoyollar satılıyor" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Yapılan resmi açıklamada, bu iddiaların kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu iddia edildi. Açıklamada, köprü ve otoyolların mülkiyetinin devlette kalmaya devam ettiği, yalnızca belirli sürelerle işletme ve bakım haklarının özel sektöre devredilebildiği ifade edildi.

DMM’nin açıklamasında, söz konusu uygulamanın yalnızca mevcut iktidar dönemine özgü olmadığına da dikkat çekildi. 1994 yılında yürürlüğe giren 4046 sayılı "Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun" ile kamu varlıklarının, köprü ve otoyollar da dâhil olmak üzere, işletme hakkı devri yasal çerçeveye alınmıştı.

Bu çerçevede, söz konusu uygulamalar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

ORTA VADELİ PLAN'DAKİ HEDEF 'SATIŞ' DEĞİL

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedefinin de mülkiyet satışı değil, işletme haklarından elde edilecek gelirleri kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, şu anda yürütülen sürecin yalnızca finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı süreci olduğu ve bunun bir satış işlemi olmadığı vurgulandı.

"KAMU YARARI KORUNUYOR"

Danışmanlık süreci kapsamında, farklı ülkelerdeki uygulamaların incelendiği, kamu yararını gözeten şeffaf ve adil modellerin geliştirildiği belirtildi. Aynı zamanda devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman modelleri üzerine çalışıldığı ifade edildi.

Köprü ve otoyolların yabancı şirketlere satılacağı ya da devletin bu varlıkları elden çıkaracağı yönündeki haberlerin asılsız olduğu savunuldu.

Kamuoyunda bu sürecin satış gibi gösterilmesinin yanıltıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bazı haberlerde kullanılan "satış", "vatandaşa yük", "peşkeş" gibi ifadelerin ise manipülasyon amaçlı kullanıldığı savunuldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

