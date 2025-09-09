"Boğaz'daki iki köprü ve otoyollar niye özelleştirilecek?

Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklarken birçok ekonomist bu tahminleri gerçekçi bulmuyordu. Ekonomide göstergeler pek iyi değilken konulan bu hedef haliyle gerçekçi bulunmuyor. Köprü ve otoyolların özelleştirileceği haberleri ise ekonomi yönetiminin kasayı doldurmaya kararlı olduğu ve hedefi bu yollarla tutturacağı yorumlarına neden oldu.

Ancak bir başka boyutuna dikkat çeken ekonomistler de var. İktidarın iki köprünün ve 9 otoyolun işletme hakkını satmasına ilişkin Ekonomist İnan Mutlu, borç almak için yabancı sermayeye garanti verildiğini söyledi.

Mutlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: