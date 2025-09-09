Boğaz'daki iki köprü ve otoyollar niye özelleştirilecek?
Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklarken birçok ekonomist bu tahminleri gerçekçi bulmuyordu. Ekonomide göstergeler pek iyi değilken konulan bu hedef haliyle gerçekçi bulunmuyor. Köprü ve otoyolların özelleştirileceği haberleri ise ekonomi yönetiminin kasayı doldurmaya kararlı olduğu ve hedefi bu yollarla tutturacağı yorumlarına neden oldu.
Ancak bir başka boyutuna dikkat çeken ekonomistler de var. İktidarın iki köprünün ve 9 otoyolun işletme hakkını satmasına ilişkin Ekonomist İnan Mutlu, borç almak için yabancı sermayeye garanti verildiğini söyledi.
Mutlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Boğaz'daki iki köprü ve otoyollar niye özelleştirilecek?
Ekonomik olarak tek seferde yüksek gelir elde ederek bütçe açıklarını düşürecekler.
İdeolojik ve daha önemli gerekçesi ise, yabancı sermayeye 'Borçlarımızdan endişe etmeyin, gerekirse varlıklarımızı satar, borçlarımızı öderiz. Siz bize borç vermeye devam edin' mesajı vermek.
IMF'li ya da IMF'siz uygulanan ekonomik soykırım programlarının temel taşlarından biri özelleştirmedir.
Zaten Mehmet Şimşek geçmiş bakanlığı döneminde de sıkça özelleştirme yaptı. Kırmızı çizgiler Şimşek'in kabinede bakanlık yaptığı yılları gösteriyor.
Şimşek'e kalsa otoyol özelleştirmeleri Bakanlığının ilk yıllarında bitirilecekti. Alıcı çıkmadı, Koç Holding'e vermek istemediler vs gerekçelerle bugüne kaldı.
Atalarından kalan evdeki gümüşleri satan hayırsız evlat misali satacak bir şey yine buldular."