İktidar 15 Temmuz Köprüsü'nün de işletme hakkını satıyor

Bloomberg duyurdu... Mehmet Şimşek’in kamu gelirlerini artırma hedefinin bir parçası olacak girişimle iktidar, 15 Temmuz Köprüsü'nün de işletme hakkını satıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme hakları ile ülke genelinde en az dokuz otoyolun işletme haklarının satışı için harekete geçti.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı devir süreciyle ilgili danışmanlık hizmeti almak için bazı uluslararası bankalarla temas kurdu. Patrick Sykes, Kerim Karakaya ve Fırat Kozok imzasıyla yayınlanan haberde konuyla ilgili konuşan kaynaklar süreç henüz kamuoyuna duyurulmadığı için isimlerinin açıklanmamasını istedi.

Aynı köprüler ve yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğundaki ücretli yollar için 2012 yılında yapılan ihale, fiyatın hükümetin beklentilerinin altında kalması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Türkiye ve Malezya merkezli şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum 5,7 milyar dolarlık teklifle ihaleyi kazanmış, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra en düşük bedelin 7 milyar dolar olması gerektiğini belirterek, “Böyle çıktıktan sonra ben bunu verirsem vatana ihanet ederim, halkıma ihanet ederim” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN HAMLESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Özelleştirme İdaresi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilk aşamada ulaşılamadı. Görüşmeler erken aşamada ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabilir.

İstanbul’un silüetinin simgesel yapıları olan köprüler, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki önemli bir nakliye yolu olan boğazı geçerek şehrin Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlıyor. Köprüler şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Bloomberg'e göre böyle bir satış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamu gelirlerini artırmaya çalıştığı bir dönemde, devletin kasasına ciddi bir nakit enjeksiyonu sağlanması anlamına geliyor.

2012 ihalesini kazanan konsorsiyumda Koç Holding A.Ş., Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Malezya’nın UEM Group Bhd şirketleri yer alıyordu.

