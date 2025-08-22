Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027’de yapılacak zammın belirleneceği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı.

Memur-Sen bugün hakem kuruluna başvurmayacağını açıkladı. Sebep olarak da Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı hakem heyetinin tarafsız olmamasını şu sözlerle dile getirdi:

"Atamış olduğu hakem heyetindeki çoğunluk sayısı 6 üyenin onun adına karar vereceği açıktır. Biz, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak daha masaya ilk oturduğumuz gün hakem heyeti içerisinde ve oradaki Çalışma Bakanı huzuru eşliğinde şunu ifade ettik: ‘4688 sayılı sendikalar yasası yetersiz bir yasadır. Eksik bir yasadır. Memurlara grev hakkının verilmediği bir sendika yasası kabul edilemez. İçerisinde 1 ay gibi kısa sürede başlayın ve bitirin talimatı ve zorlaması olan bir yasa elbette ki kabul edilemez. Anlaşmazlık olduğunda hakem heyeti diye tanımlanan 11 kişinin 6 tanesinin bizzat işveren yani Cumhurbaşkanı tarafından gönderildiği bir yerde hakemlik falan olmaz’ dedik.

Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun

Kamu İşveren Heyeti'nin, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurduğu bildirildi.

Kurul en geç 31 Ağustos’a kadar kararını verecek. Bağlayıcı karara itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Karar toplu sözleşme hükmünde olacak ve iki yıl geçerliliğini koruyacak.