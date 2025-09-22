Son dakika | Ekonomiye güven iyice geriledi

Son dakika | Ekonomiye güven iyice geriledi
Yayınlanma:
TÜİK tüketici güven endeksini açıkladı. Eylül 2025'te gücen endeksi geriledi. Halihazırda güven endeksi güvensizliği ifade eden 100 puanın altındaydı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile birlikte yürütülen tüketici eğilim anketinden elde edilen verilere göre, endeks Ağustos’ta 84,3 seviyesindeyken Eylül ayında yüzde 0,4 oranında düşüş yaşayarak 83,9 değerine geriledi.

ENDEKS DETAYLARI

Ağustos ayındaki 84,3 puanlık seviyeden 83,9’a inen tüketici güven endeksi, ekonomiye yönelik bireysel beklentilerde küçük çaplı da olsa temkinli bir görünüm ortaya koydu. Bu düşüş, hanehalklarının hem mevcut hem de gelecek dönem ekonomik duruma ilişkin beklentilerinin bozulduğunu ortaya çıkardı.

Eylülde görülen yüzde 0,4’lük gerileme, tüketicilerin harcama ve tasarruf eğilimlerinde bir miktar zayıflama olduğunu gösterdi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ PUANLAMASI NASIL OLUYOR?

Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında bir değer alıyor ve değerleme şu şekilde oluyor:

100 ve üzeri: Tüketicilerin ekonomiye ve kendi mali durumlarına güveninin yüksek olduğunu gösteriyor. Yani halk genel olarak geleceğe iyimser bakıyor, harcama yapma eğilimi artıyor.

100’ün altı: Tüketici güveninin düşük olduğunu ve ekonomik beklentilerin olumsuz olduğunu gösteriyor. Harcama ve yatırım eğilimi azalabilir, tasarruf eğilimi artabilir.

Türkiye’de tüketici güven endeksi uzun süredir 100’ün altında seyrediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

