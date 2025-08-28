Son dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven sağlanamıyor

Son dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven sağlanamıyor
Yayınlanma:
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Ağustos ayında endeks 1,7 puan yükselse de ekonomiye güven anlamına gelen 100 puanın halen altında. Endeks, 97,9 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini paylaşıldı.

Açıklanan verilere göre, temmuz ayında 96,3 olan ekonomik güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında yükseldi ve 97,9 oldu. Ancak bu seviye halen ekonomiye güven sağlanmadığı anlamına geliyor. Çünkü ekonomiye güven endeksinde 100 puanın altı kötümserlik anlamına geliyor.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 100,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 111,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 oranında artarak 108,8 değerini aldı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,0 oranında azalarak 85,3 değerini aldı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

