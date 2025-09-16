Son dakika | Böylesi görülmedi: Altın bir saate fırladı gitti

Son dakika | Böylesi görülmedi: Altın bir saate fırladı gitti
Yayınlanma:
Son dakika... Altında tarihi rekot geldi. Gram altın sadece bir saat içinde 100 liradan fazla yükselerek 5 bin lirayı aştı!

Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken son rekor şaşkınlık yarattı. Sabah saatlerinde rekor kıran ons ve gram altında yeni rekorlar art arda geldi. İçeride CHP Kurultay davasının ertelenmesi ile piyasalar sakinlerken, küresel piyasalar Fed'in yarın (17 Eylül) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!

Fed kararı öncesi altın fiyatları rekor seviyelerde dolaşıyor. Gram altın saat 12:45'te 4 bin 908 lirayken bir saat sonda tarihi rekor kırarak 5 bin 014 liraya fırladı

Altın fiyatları 14:00 itibariyle şu şekilde:

Bu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladıBu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladı

HAS ALTIN %0.91
4.982,18 4.998,37

ONS %0.36
3.693,1 3.693,5

USD/KG %0.65
119.880 120.080
22 AYAR %5.73
4.531,78 4.763,45

GRAM ALTIN %1.72
4.957,27 5.013,37

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi kararı verildi: Frankfurt maçı öncesi müjde
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
Ekonomi
Bir haftada 10 milyar dolar yandı: Kurultay davasının ertelendi TCMB yeniden döviz alımına başladı
Bir haftada 10 milyar dolar yandı: Kurultay davasının ertelendi TCMB yeniden döviz alımına başladı
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde