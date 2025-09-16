Son dakika | Böylesi görülmedi: Altın bir saate fırladı gitti
Altın fiyatlarında rekor serisi sürerken son rekor şaşkınlık yarattı. Sabah saatlerinde rekor kıran ons ve gram altında yeni rekorlar art arda geldi. İçeride CHP Kurultay davasının ertelenmesi ile piyasalar sakinlerken, küresel piyasalar Fed'in yarın (17 Eylül) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.
Altın yatırımcısına kritik uyarı: Alım fırsatı için tarih verdiler!
Fed kararı öncesi altın fiyatları rekor seviyelerde dolaşıyor. Gram altın saat 12:45'te 4 bin 908 lirayken bir saat sonda tarihi rekor kırarak 5 bin 014 liraya fırladı
Altın fiyatları 14:00 itibariyle şu şekilde:
Bu hafta altın riskli! Yatırım analisti açıkladı
HAS ALTIN %0.91
4.982,18 4.998,37
ONS %0.36
3.693,1 3.693,5
USD/KG %0.65
119.880 120.080
22 AYAR %5.73
4.531,78 4.763,45
GRAM ALTIN %1.72
4.957,27 5.013,37